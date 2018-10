Huawei Watch GT compare sul sito ufficiale con specifiche e funzionalità

Huawei Watch GT non avrà WearOS e sarà disponibile negli stili sportivo e classico : Alcuni dettagli interessanti dello smartWatch Huawei Watch GT riguardano il suo sistema operativo che non sarà WearOS by Google come previsto, ma invece un sistema operativo proprietario di Huawei che richiederà meno energia per il funzionamento rispetto a WearOS e prolungherà la durata della batteria da 420 mAh fino a 14 giorni (20 ore con il GPS attivato). L'articolo Huawei Watch GT non avrà WearOS e sarà disponibile negli stili sportivo e ...