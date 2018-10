Hoverboard Lamborghini TwoDots | la prova di GQ

gqitalia

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Una fuoriserie su due ruote, senza manubrio ma col celebre rombo delle gemme fabbricate a Sant’Agata Bolognese. Questa è in estrema sintesi l’essenza del Glyboard Corse, l’prodotto dain collaborazione con, partendo proprio da alcuni tratti distintivi che hanno reso la casa automobilistica emiliana una delle più ammirate del mondo. Il volopattino immaginato in Ritorno al Futuro è diventato realtà solo nel 2015, poi però le migliorie tecniche hanno favorito il moltiplicarsi dei monopattini autobilancianti, elettrici e non volanti come auspicato da Robert Zemeckis, e la nascita di un mercato in costante crescendo che ha individuato nell’uno dei mezzi più utili per gli spostamenti brevi in luoghi indoor (dalle fiere agli uffici). Premesso che per questioni di sicurezza, propria e altrui, non potrebbero ancora andare su strada, questi aggeggi ...