Hill House | recensione in anteprima Blogo della nuova serie Netflix

Dalla serie tv 'Hill House' alle librerie : il ritorno di Shirley Jackson : Dato che all'epoca non esisteva sul New Yorker una distinzione tra articoli di cronaca e narrativa, tanti lettori si convinsero che la storia fosse vera . Per questo le loro reazioni furono ancora ...

Hill House : anticipazioni e promo del thriller Netflix (VIDEO) : Hill House è pronta per sbarcare su Netflix. La serie Tv thriller verrà distribuita il 12 ottobre 2018 e vanta una regia di Mike Flanagan. La trama è tratta inoltre dal romanzo omonimo scritto da Shirley Jackson. Hill House è infatti la casa d’infanzia di un gruppo di fratelli e conosciuta come la più terrificante del Paese. Chi vive ancora al suo interno? Hill House trama e anticipazioni Hill House sarà una libera interpretazione del suo ...

Hill House - ecco il trailer della serie sulla casa infestata : A poche settimane dalle prime anticipazioni, ecco arrivare il primo trailer ufficiale di Hill House, la nuova serie horror che debutterà il mese prossimo su Netflix. Ispirata dal romanzo di Shirley Jackson e dalle sue interpretazioni filmiche (come Haunting – Presenze del 1999), questa nuova produzione tornerà ancora una volta su uno dei cliché più utilizzati nella letteratura nera, la casa infestata, ma declinando il tutto sulla base di ...

The Haunting of Hill House - il teaser della serie horror : Poco prima di Halloween arriverà su Netflix una nuova serie tv destinata a mettere non pochi brividi agli spettatori: si tratta di The Haunting of Hill House, l’adattamento seriale di un classico dei libri dell’orrore, scritto da Shirley Jackson nel 1959 e che ha ispirato diverse pellicole come Gli invasati del 1963 e Haunting – Presenze del 1999. I dieci episodi saranno scritti e diretti da Mike Flanagan, veterano del genere ...