Guasto ai motori | atterraggio di emergenza per la navicella Soyuz

(Di giovedì 11 ottobre 2018)(Foto: Nasa / Getty Images)dial cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, per laMs-10 con a bordo l’astronauta russo Aleksei Ovchinin e il collega americano Nick Hague, entrambi in buone condizioni di salute. Laè decollata alle 10.40 di giovedì 11 ottobre e ha interrotto il proprio viaggio verso la Stazione spaziale internazionale (Iss) dopo circa 119 secondi, subito dopo la separazione del primo stadio, quando isi sono fermati. Da terra sono state avviate le procedure di annullamento del volo e, dalle prime rivelazioni fatte, sia la Nasa sia Roscosmos (l’Agenzia spaziale russa) hanno avviato un’indagine per comprendere le dinamiche dell’avaria. Search and rescue teams report they are in contact with thecrew, who report they are in good condition. The teams are en route to the landing site. Live updates: ...