Grown Alchemist | lo skincare naturale finalmente in Italia

gqitalia

(Di giovedì 11 ottobre 2018)ha un motto: «la salute è bellezza». Prendersi cura di sé non parte solo da una buona alimentazione, è importante anche “istruire” la pelle con ricette pensate in base alle esigenze di ognuno. È questo l’obiettivo del brand rivoluzionario australiano, nato dall’idea di Jeremy e Keston Muijs di sfruttare potenti estratti botanici, fondamentali per la funzione e la riparazione delle cellule cutanee, e di creare potenti anti-age per viso, corpo e capelli. Il nostro corpo, infatti, combatte naturalmente tutto ciò che considera estraneo o tossico producendo radicali liberi, ovvero la causa principale del processo di invecchiamento. Evitare di “stimolare” i radicali liberi è alla base dell’approccio scientifico della, che migliora la salute della pelle a livello cellulare e ne ottimizza le funzioni ...