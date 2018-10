Grande Fratello Vip – Scatta il bacio tra Giulia Salemi e Francesco Monte | la confessione

Paola Di Benedetto : messaggio a Francesco Monte prima del Grande Fratello Vip : Paola Di Benedetto ha scritto a Francesco Monte prima del Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono risentiti. È successo prima dell’inizio della terza edizione del Grande Fratello Vip, che vede il tarantino protagonista. A confidarlo Madre Natura che, seppur felice accanto al nuovo fidanzato Federico Rossi, ha voluto fare il […] L'articolo Paola Di Benedetto: messaggio a Francesco Monte prima del Grande ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo : «A Eleonora Giorgi piace Stefano Sala ma ha paura. E io mi porto Elia in caverna» : di Silvia Natella C'è sempre tempo per pettegolezzi e supposizioni al Grande Fratello Vip. Ivan Cattaneo in una chiacchierata con Giulia Provvedi e Lory Del Santo si è detto convinto dell'interesse ...

Grande Fratello VIP 2018/ Martina Hamdy in lacrime : "due anni di calvario per la morte di mio cognato" : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Eleonora Giorgi ed Enrico Silvestrin, tensione alle stelle. La rivelazione shock dell'attrice sul vj raccontata da Cattaneo(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:45:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 - la produzione rimprovera i concorrenti | Video : I concorrenti del Grande Fratello Vip 3 hanno ricevuto un rimprovero dalla produzione per il mancato rispetto del Freeze. I ragazzi, infatti, spesso non rispettano il gioco e non restano freezati, infrangendo di conseguenza il regolamento. Nelle passate edizioni, il mancato rispetto del Freeze costava una detrazione di almeno dieci euro dalla spesa settimanale. Quest’anno invece, almeno per il momento, la produzione ha sempre chiuso un ...

Grande Fratello Vip - adesso i concorrenti potranno “autosvuotarsi” in bagno senza essere ripresi : Grande Fratello Vip ha comunicato a Giulia Provvedi ed Enrico Silvestrin che i maschi possono andare in bagno per dare sfogo all’autoerotismo. Il sesso non è certo un tabù al Grande Fratello Vip, più volte negli anni è capitato che i concorrenti dessero sfogo ai propri desideri tra le lenzuola. Solo lo scorso anno si è discusso per settimane di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che si erano rinchiusi insieme nell’armadio. Questione diversa ...

Rodrigo Alves arrestato : il Ken umano del Grande Fratello è finito in manette : Rodrigo Alves, il Ken umano del Grande Fratello, è stato arrestato in Germania: cosa è successo Il Ken umano del Gf, Rodrigo Alves, è stato arrestato in Germania. Il motivo farà sorridere qualcuno, ma con la legge non si scherza. La foto del momento dell’arresto sta facendo il giro del Web e dei social network. […] L'articolo Rodrigo Alves arrestato: il Ken umano del Grande Fratello è finito in manette proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Francesco Monte umiliato da Cecilia Rodriguez : 'Quello che dovevo dirgli gliel'ho detto' : Era già stata la Marchesa D'Aragona a spegnere le speranze del fidato pubblico del Grande Fratello Vip di un possibile rientro di Cecilia Rodriguez nella casa per un confronto con il suo ex fidanzato ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini nella bufera per la frase detta a Francesco Monte : 'Sei riuscito a...' : Protagonista indiscusso della puntata di lunedì 8 ottobre del Grande Fratello Vip è stato sicuramente Francesco Monte . Dopo essere stato al centro per il presunto flirt con Giulia Salemi, per le ...

Grande Fratello Vip | Daytime 11 ottobre 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 16.05 : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il Daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.Grande Fratello Vip 2018 ...

Grande Fratello Vip : Fabrizio Corona risponde alla battuta di Ilary Blasi : Lunedì 8 ottobre è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip ed i telespettatori hanno assistito al pianto disperato di Silvia Provvedi: come è stato ribadito dalle stessa cantante modenese, in gara con la gemella Giulia, le lacrime versate nei confronti del suo ex fidanzato non erano d’amore, bensì di delusione. La gemella mora del duo "Le Donatella" non ha usato mezzi termini per descrivere le dichiarazioni rilasciate da Fabrizio ...

Walter Nudo dà un consiglio a Giulia Salemi al Grande Fratello Vip : GF Vip 3: Walter Nudo spiega a Giulia Salemi come fare con gli uomini Ancora confidenze notturne al Grande Fratello Vip 3. In queste ore Giulia Salemi si è avvicinata a Walter Nudo. I due hanno parlato di rapporti interpersonali e in particolare di cosa cercano gli uomini in una donna. Nudo ha dato implicitamente all’influencer una serie di consigli su come comportarsi con Francesco Monte. In queste prime tre settimane di reality infatti ...

Grande Fratello Vip - Enrico Silvestrin vs tutti : 'Non ero così - lo sono diventato' : Nel corso del nuovo daytime settimanale, Enrico Silvestrin è stato protagonista di un 'mea culpa', rilasciato ai microfoni della casa del 'Grande Fratello Vip': l'ex Vj di Mtv ha discusso animatamente con il resto del gruppo, in particolare con Ivan Cattaneo, Eleonora Giorgi, Elia Fongaro e Jane Alexander. Enrico vs. tutti: l'ex-vj di Mtv ha un momento di crisi e ribellione ''Essere con la faccia sempre seria, come se fosse una questione grave, ...

Grande Fratello Vip 2018 : Cecilia Rodríguez affonda la Salemi. “Punta gli uomini della mia famiglia - per visibilità” : Cecilia Rodriguez attacca Giulia Salemi: ospite della trasmissione web “Casa Signorini” la piccola di casa Rodriguez non spende belle parole per la modella e influencer italo-iraniana. La “Belenna”, opite con il fidanzato Ignazio Moser, nel salotto di Signorini, con anche Marco Ferri e Ludovica Valli, ha commentato l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2018. Cecilia Rodriguez critica Giulia Salemi Giulia Salemi, la “Power” ...

Grande Fratello Vip - Martina Hamdy : “Due anni di calvario assurdo…” : Martina Hamdy al Grande Fratello Vip 3 racconta il dramma che ha vissuto Martina Hamdy al Grande Fratello Vip ha aperto il suo cuore a Giulia Provvedi e a Giulia Salemi, parlando della tragica morte del marito di suo sorella, scomparso dopo soli due anni dalla nascita del figlio. La presentatrice del meteo ha raccontato tra le lacrime che sono stati due anni di calvario assurdo, in cui più volte si è domandata il perchè potesse accadere ...