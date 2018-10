Grande Fratello Vip | Francesco Monte umiliato da Cecilia Rodriguez | ' Quello che dovevo

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini nella bufera per la frase detta a Francesco Monte : 'Sei riuscito a...' : Protagonista indiscusso della puntata di lunedì 8 ottobre del Grande Fratello Vip è stato sicuramente Francesco Monte . Dopo essere stato al centro per il presunto flirt con Giulia Salemi, per le ...

Grande Fratello Vip | Daytime 11 ottobre 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 16.05 : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il Daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.Grande Fratello Vip 2018 ...

Grande Fratello Vip : Fabrizio Corona risponde alla battuta di Ilary Blasi : Lunedì 8 ottobre è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip ed i telespettatori hanno assistito al pianto disperato di Silvia Provvedi: come è stato ribadito dalle stessa cantante modenese, in gara con la gemella Giulia, le lacrime versate nei confronti del suo ex fidanzato non erano d’amore, bensì di delusione. La gemella mora del duo "Le Donatella" non ha usato mezzi termini per descrivere le dichiarazioni rilasciate da Fabrizio ...

Walter Nudo dà un consiglio a Giulia Salemi al Grande Fratello Vip : GF Vip 3: Walter Nudo spiega a Giulia Salemi come fare con gli uomini Ancora confidenze notturne al Grande Fratello Vip 3. In queste ore Giulia Salemi si è avvicinata a Walter Nudo. I due hanno parlato di rapporti interpersonali e in particolare di cosa cercano gli uomini in una donna. Nudo ha dato implicitamente all’influencer una serie di consigli su come comportarsi con Francesco Monte. In queste prime tre settimane di reality infatti ...

Grande Fratello Vip - Enrico Silvestrin vs tutti : 'Non ero così - lo sono diventato' : Nel corso del nuovo daytime settimanale, Enrico Silvestrin è stato protagonista di un 'mea culpa', rilasciato ai microfoni della casa del 'Grande Fratello Vip': l'ex Vj di Mtv ha discusso animatamente con il resto del gruppo, in particolare con Ivan Cattaneo, Eleonora Giorgi, Elia Fongaro e Jane Alexander. Enrico vs. tutti: l'ex-vj di Mtv ha un momento di crisi e ribellione ''Essere con la faccia sempre seria, come se fosse una questione grave, ...

Grande Fratello Vip 2018 : Cecilia Rodríguez affonda la Salemi. “Punta gli uomini della mia famiglia - per visibilità” : Cecilia Rodriguez attacca Giulia Salemi: ospite della trasmissione web “Casa Signorini” la piccola di casa Rodriguez non spende belle parole per la modella e influencer italo-iraniana. La “Belenna”, opite con il fidanzato Ignazio Moser, nel salotto di Signorini, con anche Marco Ferri e Ludovica Valli, ha commentato l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2018. Cecilia Rodriguez critica Giulia Salemi Giulia Salemi, la “Power” ...

Grande Fratello Vip - Martina Hamdy : “Due anni di calvario assurdo…” : Martina Hamdy al Grande Fratello Vip 3 racconta il dramma che ha vissuto Martina Hamdy al Grande Fratello Vip ha aperto il suo cuore a Giulia Provvedi e a Giulia Salemi, parlando della tragica morte del marito di suo sorella, scomparso dopo soli due anni dalla nascita del figlio. La presentatrice del meteo ha raccontato tra le lacrime che sono stati due anni di calvario assurdo, in cui più volte si è domandata il perchè potesse accadere ...

Grande Fratello Vip : lite nella notte. Lory Del Santo - Ivan Cattaneo ed Eleonora Giorgi al centro delle critiche : La produzione decide di animare la situazione nella casa mettendo i concorrenti l'uno contro l'altro.

Grande Fratello Vip - Eleonora Giorgi e Lory Del Santo brutalizzate : la notte delle pugnalate : notte di tensione al Grande Fratello Vip , e dietro ci sarebbe lo zampino degli autori. Ai concorrenti è stato chiesto di 'suggerire' tre critiche ad altrettanti inquilini, leggendo poi le risposte ...

Grande Fratello Vip - il dramma di Enrico Silvestrin. Eleonora Giorgi : 'Oggi è così perché da giovane...' : Una storia difficile, tenuta nascosta. Enrico Silvestrin sta dividendo i coinquilini del Grande Fratello Vip per i suoi atteggiamenti spesso molto duri e polemici, come nei confronti di Valerio Merola ...

Grande Fratello Vip 2018 : Merola querela Silvestrin? La rivelazione di Lisa Fusco : Valerio Merola ha querelato Enrico Silvestrin? L’ex volto di MTV non ha iniziato nel migliore dei modi il suo percorso dentro la Casa più spiata D’Italia. Ma vediamo di scoprire cosa è accaduto anche con dei contributo VIDEO. Prima accusato di omofobia da Lisa Fusco, finita poi in un bolla di sapone – l’omofobia è quanto più distante dalla sua persona -ora deve fare i conti con un altro problema.-- Durante la terza puntata del reality condotto ...

ELEONORA GIORGI IN LACRIME / "Ho fame! Basta clima di terrore per il cibo" (Grande Fratello Vip 2018) : Lite al Grande Fratello Vip tra ELEONORA GIORGI e il resto del gruppo. In LACRIME, l'attrice ammette di avere fame e di sentirsi in un clima di terrore.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 08:16:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Silvia piange per Corona - la Rodriguez punge Giulia Salemi : Nuovo spazio dedicato al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi in onda ogni lunedì su Canale 5. Le novita' che ci arrivano dalla casa più spiata d'Italia si soffermano su Silvia Provvedi e Giulia Salemi. Se la cantante de Le Donatella ha avuto un nuovo sfogo contro Fabrizio Corona, la nuova fiamma di Francesco Monte è stata criticata da Cecilia Rodriguez durante l'ultima puntata di Casa Signorini. News Grande Fratello Vip: ...

Grande Fratello Vip 2018/ Eleonora Giorgi ed Enrico Silvestrin ai ferri corti : la confessione di Cattaneo : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: Eleonora Giorgi ed Enrico Silvestrin, tensione alle stelle. La rivelazione shock dell'attrice sul vj raccontata da Cattaneo(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 04:05:00 GMT)