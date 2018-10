Grande Fratello Vip 2018 | Francesco Monte choc | «Stanotte ho avuto paura | mi sono

Alberto Mezzetti dopo il Grande Fratello. Lo avevamo perso di vista - ma ecco come lo ritroviamo : Trentaquattro anni, ex modello, una capigliatura ribelle e selvaggia ma anche un lato più dolce e caldo all’ombra di un aspetto solo esteriormente ruvido. Stiamo parlando di Alberto Mezzetti, detto il Tarzan di Viterbo, vincitore del Grande Fratello versione 2018 al termine di un ultimo scontro con la seconda classificata Alessia Prete nel corso della diretta del 4 giugno 2018. Viterbese, classe 1984, Alberto è riuscito a conquistare il cuore ...

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi in lacrime e l'atroce dubbio su suo padre : 'Forse - lui...' : Dubbi nella casa del Grande Fratello Vip . Dubbi che vengono a Giulia Salemi durante una discussione sul divano con Walter Nudo , il quale pronuncia parole che la fanno commuovere. E dopo le lacrime, ...

Grande Fratello Vip 3 - Aida Nizar difende Silvia Provvedi e insulta Fabrizio Corona : Ci vorrebbe un'Aida Nizar per ravvivare questa terza edizione del Grande Fratello Vip, il reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset, partita con il freno a mano, per quanto riguarda gli ascolti.Aida Nizar, il personaggio televisivo spagnolo scoperto da Barbara D'Urso in occasione dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi e che ha partecipato successivamente alla quindicesima edizione del Grande Fratello, a dire il vero, forse, ...

Grande Fratello Vip 2018 : pioggia di critiche per Cattaneo e Giorgi. All’attrice : «Smettila di lamentarti. Sei una finta buona» : Eleonora Giorgi Notte “movimentata” all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2018. Gli autori del reality hanno deciso di scaldare gli animi dei concorrenti chiamandoli anonimamente a descrivere i difetti dei propri colleghi. In un secondo momento le vittime degli attacchi hanno letto davanti a tutti tali critiche, senza sapere chi avesse scritto cosa. A finire nel mirino sono stati soprattutto Ivan Cattaneo ed Eleonora ...

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo : «Mi piace Elia. Fuori potrebbe succedere qualcosa». Eleonora Giorgi ha una cotta per Sala? : Ivan Cattaneo ed Elia Fongaro “Mi piace Elia. Fuori potrebbe succedere qualcosa”. Ivan Cattaneo esce allo scoperto riguardo ai suoi sentimenti verso l’ex velino e la tenera simpatia che starebbe nascendo tra di loro nella casa del Grande Fratello Vip. Questa mattina il cantante si è aperto con Giulia Provvedi e Lory Del Santo, più che mai incuriosite dalla possibile nascita di una storia che sarebbe certo più sorprendente di quella, di cui già ...

Grande Fratello Vip – Scatta il bacio tra Giulia Salemi e Francesco Monte : la confessione di Martina [VIDEO] : Giulia Salemi e Francesco Monte si sono baciati sotto le coperte della casa del Grande Fratello Vip? Martina confessa il segreto della coppia a Le Donatella Giulia Salemi e Francesco Monte si sono baciati sotto le coperte? A svelare l’indiscrezione hot è Martina, coinquilina della coppia nella casa del Grande Fratello Vip. In confessionale la bella e riccia meteorina ha confessato a Le Donatella di aver sentito rumori sospetti ...

Paola Di Benedetto : messaggio a Francesco Monte prima del Grande Fratello Vip : Paola Di Benedetto ha scritto a Francesco Monte prima del Grande Fratello Vip Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono risentiti. È successo prima dell’inizio della terza edizione del Grande Fratello Vip, che vede il tarantino protagonista. A confidarlo Madre Natura che, seppur felice accanto al nuovo fidanzato Federico Rossi, ha voluto fare il […] L'articolo Paola Di Benedetto: messaggio a Francesco Monte prima del Grande ...

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo : «A Eleonora Giorgi piace Stefano Sala ma ha paura. E io mi porto Elia in caverna» : di Silvia Natella C'è sempre tempo per pettegolezzi e supposizioni al Grande Fratello Vip. Ivan Cattaneo in una chiacchierata con Giulia Provvedi e Lory Del Santo si è detto convinto dell'interesse ...

Grande Fratello VIP 2018/ Martina Hamdy in lacrime : "due anni di calvario per la morte di mio cognato" : GRANDE FRATELLO Vip 2018, anticipazioni: Eleonora Giorgi ed Enrico Silvestrin, tensione alle stelle. La rivelazione shock dell'attrice sul vj raccontata da Cattaneo(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:45:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 - la produzione rimprovera i concorrenti | Video : I concorrenti del Grande Fratello Vip 3 hanno ricevuto un rimprovero dalla produzione per il mancato rispetto del Freeze. I ragazzi, infatti, spesso non rispettano il gioco e non restano freezati, infrangendo di conseguenza il regolamento. Nelle passate edizioni, il mancato rispetto del Freeze costava una detrazione di almeno dieci euro dalla spesa settimanale. Quest’anno invece, almeno per il momento, la produzione ha sempre chiuso un ...

Grande Fratello Vip - adesso i concorrenti potranno “autosvuotarsi” in bagno senza essere ripresi : Grande Fratello Vip ha comunicato a Giulia Provvedi ed Enrico Silvestrin che i maschi possono andare in bagno per dare sfogo all’autoerotismo. Il sesso non è certo un tabù al Grande Fratello Vip, più volte negli anni è capitato che i concorrenti dessero sfogo ai propri desideri tra le lenzuola. Solo lo scorso anno si è discusso per settimane di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che si erano rinchiusi insieme nell’armadio. Questione diversa ...

Rodrigo Alves arrestato : il Ken umano del Grande Fratello è finito in manette : Rodrigo Alves, il Ken umano del Grande Fratello, è stato arrestato in Germania: cosa è successo Il Ken umano del Gf, Rodrigo Alves, è stato arrestato in Germania. Il motivo farà sorridere qualcuno, ma con la legge non si scherza. La foto del momento dell’arresto sta facendo il giro del Web e dei social network. […] L'articolo Rodrigo Alves arrestato: il Ken umano del Grande Fratello è finito in manette proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Francesco Monte umiliato da Cecilia Rodriguez : 'Quello che dovevo dirgli gliel'ho detto' : Era già stata la Marchesa D'Aragona a spegnere le speranze del fidato pubblico del Grande Fratello Vip di un possibile rientro di Cecilia Rodriguez nella casa per un confronto con il suo ex fidanzato ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini nella bufera per la frase detta a Francesco Monte : 'Sei riuscito a...' : Protagonista indiscusso della puntata di lunedì 8 ottobre del Grande Fratello Vip è stato sicuramente Francesco Monte . Dopo essere stato al centro per il presunto flirt con Giulia Salemi, per le ...