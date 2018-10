Gran Piemonte | volata perfetta di Colbrelli Sabato sarà la volta del Lombardia

Ciclismo : Gran Piemonte - vince Colbrelli : ANSA, - ROMA, 11 OTT - Sonny Colbrelli, Bahrain-Merida,, con il tempo di 4h20'50" e alla media di 43,936 km/h, ha vinto in volata la 102/a edizione della Gran Piemonte di Ciclismo, disputata da ...

Tutti giù per terra al Gran Piemonte : maxi caduta per i ciclisti - ma a sorprendere è un incidente tra due moto : Quante cadute al Gran Piemonte: una maxi caduta manda al tappeto diversi ciclisti, a terra anche due moto della tv E’ attualmente in corso il Gran Piemonte: i ciclisti sono in sella alle loro bici verso il traguardo dell’appassionante classica d’autunno, caratterizzata da pioggia e maltempo. Non sono mancati i colpi di scena: a 35km dal traguardo, infatti tre corridori della Movistar, alcuni della UAE Team Emirates, ma ...

Ciclismo - Gran Piemonte 2018 : Valverde per provare qualcosa da lontano - Colbrelli e Modolo tra i favoriti in caso di volata : ... Fabio Aru , , quest'anno la tappa non presenta alcuna insidia altimetrica, eppure il fascino farà sì che a provarci ci saranno anche alcuni big come lo stesso Aru e il campione del mondo Alejandro ...

Ciclismo - Gran Piemonte 2018 : Valverde per provare qualcosa da lontano - Colbrelli e Modolo tra i favoriti in caso di volata : Domani si correrà la 102ma edizione del Gran Piemonte, seconda classica del Trittico d’Autunno. Il percorso, del tutto pianeggiante, è lungo 191 km ,con partenza da Racconigi e arrivo a Stupinigi, e tocca le Regge Sabaude presenti nel circondario di Torino. A differenza dello scorso anno, in cui la gara servì anche a proclamare il campione italiano (Fabio Aru), quest’anno la tappa non presenta alcuna insidia altimetrica, eppure il ...

Gran Piemonte 2018 : programma - orari e tv. Il percorso e l’altimetria : Giovedì 11 ottobre si correrà la 102ma edizione del Gran Piemonte. La sfida per la vittoria della seconda classica del Trittico d’Autunno sarà sui 191 km da Racconigi a Stupinigi. Il percorso è prevalentemente pianeggiante e tocca le Regge Sabaude presenti nel circondario di Torino. Tanti i corridori di livello che troveremo al via tra cui spicca il neo Campione del Mondo Alejandro Valverde. Ci saranno poi anche Greg Van Avermaet, Tiesj ...

GranPiemonte 2018 – Presentata l’edizione 102 della Corsa Reale : La gara partirà da Racconigi e terminerà a Stupinigi toccando altre residenze sabaude lungo i 191 chilometri del suo percorso. Le Ultime due edizioni sono state vinte da corridori italiani: Giacomo Nizzolo (2016) e Fabio Aru (Campionato Italiano 2017) La 102a edizione del GranPiemonte NamedSport, organizzato da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport con il sostegno della Regione Piemonte, è in programma giovedì 11 ottobre con partenza da ...