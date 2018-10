GR | trovato morto un secondo giovane lupo sopra Trin

Macomer - trovato morto 19enne scomparso : 5 arresti/ Ultime notizie - accusati di omicidio gli amici del giovane : Macomer, trovato morto 19enne scomparso: 5 arresti. Ultime notizie, accusati di omicidio gli amici del giovane Manuel Careddu: coinvolta anche una ragazza.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:52:00 GMT)

Sardegna : trovato morto Manuel Careddu - il diciottenne scomparso a settembre : Sarebbe stato trovato vicino al lago Omodeo il corpo di Manuel Careddu, il diciottenne di Macomer scomparso l’11 settembre. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Oristano, sono condotte dai carabinieri di Ghilarza, Oristano e Nuoro. Secondo indiscrezioni, sarebbero stati compiuti già alcuni arresti.Continua a leggere

Disperso trovato morto nel Piacentino : ANSA, - PIACENZA, 10 OTT - E' stato trovato morto l'uomo che nel tardo pomeriggio di ieri era stato dato per Disperso nei boschi della Val d'Arda, nel comune di Lugagnano, in provincia di Piacenza. ...

OMICIDIO CERVIA : trovato morto IN UN LAGO DI SANGUE/ Ultime notizie - Rocco Desiante ucciso a calci e pugni : CERVIA, OMICIDIO a Castiglione: MORTO in casa in un LAGO di SANGUE. Ultime notizie, senza vita 43enne pugliese, colpito più volte da una persone che conosceva(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 17:38:00 GMT)

Ravenna - trovato morto in casa : ipotesi uccisione a calci e pugni : Di origine pugliese ma da tempo residente in Romagna, l'uomo lavorava come stagionale in pizzerie e ristoranti. Gli inquirenti non escludono che potesse conoscere il suo aggressore, dato che lo ha ...

Nessuno ha sue notizie per 5 giorni : 43enne trovato morto in un lago di sangue : Omicidio a Castiglione di Cervia. A trovare il corpo della vittima è stato il proprietario di casa. Racconta tutto...

Pizzaiolo trovato morto in casa in una pozza di sangue - massacrato a calci e pugni : Un uomo di 43 anni è stato trovato morto nella notte in un appartamento di Castiglione di Cervia , nel Ravennate. È stato il padrone di casa, non vedendolo da alcuni giorni, almeno da martedì sera, a ...

Ravenna - uomo trovato morto in casa in un lago di sangue. Forse massacrato di pugni e calci : Un 43enne di origini pugliesi è stato trovato morto la scorsa notte nella sua abitazione a Castiglione di Cervia, in provincia di Ravenna: il corpo trovato in un lago di sangue, Forse è stato ucciso da una persona che conosceva a calci e pugni.Continua a leggere

trovato morto il magistrato Simonetta D’Alessandro giudice al Tribunale di Roma : Sabato pomeriggio è stato Trovato morto nella sua abitazione nel centro storico di Roma il noto magistrato Simonetta D’Alessandro, giudice di

Uomo trovato morto Pordenone : un fermato : ANSA, - Pordenone, 6 OTT - I carabinieri hanno sottoposto a fermo un cittadino romeno, di 48 anni, ritenuto il presunto assassino di Alessandro Coltro, l'artigiano di 48 anni freddato con un colpo di ...

Pordenone - artigiano trovato morto : fermato presunto assassino : I carabinieri hanno sottoposto a fermo un cittadino romeno, di 48 anni, ritenuto il presunto assassino di Alessandro Coltro, l'artigiano di 48 anni freddato con un colpo di pistola alla testa il 25 ...

Milano - neonato trovato morto in casa mentre era con la babysitter : Dramma a Milano, dove un neonato di appena 45 giorni è morto probabilmente per un rigurgito in un appartamento in largo Gelsomini. A chiamare i soccorsi, attorno alle 14, è...

INCIDENTE IN MOTO A SOLAROLO : FRANCESCO MAZZINI MORTO A 28 ANNI/ Ultime notizie Ravenna : ritrovato in un fosso : INCIDENTE in MOTO a SOLAROLO, FRANCESCO MAZZINI MORTO a 28 ANNI: Ultime notizie, sgomento a Ravenna. Il centauro avrebbe fatto tutto da solo: il corpo ritrovato in un fosso.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 14:49:00 GMT)

Cantù. Luca Rivadossi trovato morto sui sentieri di Dosso del Liro : In tanti hanno iniziato a cercare Luca Rivadossi, 25 anni, pastore residente a Cantù. Le ricerche sono riprese sia con