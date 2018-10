wired

: GoVolt, abbiamo testato il nuovo servizio di scooter sharing #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : GoVolt, abbiamo testato il nuovo servizio di scooter sharing #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) La mobilità elettrica è ilche avanza, anche per le start-up italiane. Creatività, intuizione, voglia di mettersi in gioco, passione per la tecnologia sono gli elementi che caratterizzano la storia di, azienda nata e progettata in solo un anno e mezzo dopo una folgorante intuizione per le strade di Berlino da parte dei suoi fondatori Giuliano Blei e Istvan Szentkereszty de Zagon. Giuliano avevano appena finito d’utilizzare untedesco dielettrici a noleggio, “ho subito pensato, perché non fare anche da noi una cosa simile? Ho passato una notte su un foglio Excel, la mia esperienza nella finanza mi ha aiutato a valutare bene il business e ho capito che poteva funzionare”, racconta Blei, “è vero ci sono già dei servizi simili, ma lo spazio c’è e noiottime carte da giocare”. Ilpartirà il 25 di ottobre a Milano con 150 due ruote disponibili ...