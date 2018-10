Governo in pressing sulle partecipate | alla Cdp la regia degli investimenti

Decreto Salvini : Governo in pressing - spunta una norma sui bilanci dei club : ...l'obbligo per le società non solo di A e B ma anche di C di avere bilanci sottoposti alla revisione di società iscritte nel registro dei revisori legali istituito presso il ministero dell'Economia e ...

Genova - il governatore Toti in pressing sul Governo : C'è sempre polemica sull'asse Genova - Roma Commissario per l'emergenza chiede di far presto con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto e la nomina del nuovo commissario per la ...

Anno scolastico in salita in Fvg : pressing sul Governo : Rivendicare una dotazione supplementare di almeno 150 Ata, di cui 80 da destinare alle segreterie per supplire alla forte carenza di direttori amministrativi. Ottenere nuovi posti per docenti di ...

Pressing Di Maio su Tria : in manovra reddito di cittadinanza o Governo rischia : I cinquestelle al ministro dell'Economia: 'avanti con determinazione per realizzare ciò che abbiamo promesso in campagna elettorale ma non abbiamo mai parlato di dimissioni di Tria' dice Di Maio. Il movimento chiede di destnare 10 ...

Tria pressing sul Governo per deficit/Pil sotto il 2% - Spread cala : Continua, all'interno del governo, il dibattito sul livello del deficit/Pil. Appena tornato a Roma dopo una missione a Pechino e Shanghai, il ministro dell'Economia Giovanni Tria continua a fare pressing su Lega e M5s perché il livello deficit/Pil resti sotto il 2% del Pil nel 2019. Lo riferiscono fonti governative vicine al dossier all'agenzia Reuters. ...