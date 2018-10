Governo | Conte | ' Il pil crescerà più del previsto'

Il Governo Conte è assediato. Non certo dall'opposizione : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è rivolto al mondo delle aziende, sostenendo che 'occorre creare sistema per piano investimenti nel rispetto dei ruoli', il che appare un po' ...

Il Governo da Mattarella. Conte rassicura sul Def : "I mercati capiranno" : "Il confronto è sempre utile, così come il dialogo". A sottolinearlo è Sergio Mattarella che ha convocato oggi al Quirinale il governo per il consueto pranzo di lavoro prima di ogni vertice Ue.Al Quirinale sono saliti Giuseppe Conte e i ministri Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Elisabetta Trenta, Giovanni Tria, Enzo Moavero Milanesi, Paolo Savona e Alfonso Bonafede. Presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo ...

Governo incontra le partecipate - Conte : “20 - 7 miliardi di investimenti in tre anni”. Salvini : “Senza Fornero migliaia di assunzioni” : “Abbiamo un piano di investimenti aggiuntivi, rispetto a quelli programmati, per il prossimo quinquennio: stiamo parlando di 15 miliardi in più, che potrebbero arrivare a 20 se riuscissimo a realizzare tutta la semplificazione burocratica e le riforme strutturali”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando con i giornalisti dopo la cabina di regia con le aziende controllate. “Stiamo parlando di 20,7 miliardi per il ...

Manovra - spread agita Governo/ Vertice Tria-Conte-Salvini-Di Maio a P. Chigi : Def bocciato da Ufficio Bilancio : Def, Tria in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare toni con l'Ue"

La crisi più lunga e la Dottrina Mattarella. Un libro dell'Agi sul 4 marzo e la nascita del Governo Conte : Ogni snodo cruciale, ogni scelta controversa spiegata dalla cronaca viene commentata dall'analisi di Francesco Clementi, costituzionalista e docente di Diritto pubblico comparato all'università di ...

DEF & MANOVRA/ I conti che inchiodano il Governo Conte : Il governo ha in mente di introdurre alcune costose misure con la Legge di bilancio, ma non ha ancora spiegato da dove arriveranno le coperture. STEFANO CINGOLANI

Pace fiscale - da contenziosi a rottamazione : i primi passi del Governo - : Il provvedimento è ancora da definire, ma emergono alcune novità sui contenziosi tributari - vecchi e nuovi - con vantaggi importanti per i contribuenti

Giuseppe Conte e il Governo delle buone intenzioni : L’Europa ci boccia la manovra e ci dà degli xenofobi. È prevedibile che il premier putativo venga attivato (è il suo unico vero ruolo) per rassicurare-il-Paese-Popolo con il suo collaudato repertorio di ovvietà sulle buone intenzioni del governo. Più si avanza – danzando sui tweet – verso il default, più Giuseppe Conte ricorda Mahmoud Al Sahaf , il ministro dell’Informazione di Saddam che in diretta sulla Cnn rassicurava ...

L'Ue boccia la manovra economica. Il PD attacca il Governo Conte : La lettera di risposta al messaggio del ministro dell'Economia Giovanni Tria è firmata dai commissari Moscovici e Dombrovskis, che chiedono al governo italiano di far quadrare i conti. 'I target di ...

Conte : Governo xenofobo? Non lo accetto - respingo a mittente : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, replica seccamente alle dichiarazioni del commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, che ha definito xenofobo e euroscettico il governo italiano. "governo xenofobo? Non commento neppure, respingo al mittente e non accetto nemmeno di parlare di xenofobia in Italia, non ci sono i presupposti".

Il Governo non arretra sul deficit ma Conte cambia i toni - e forse un po' anche la sostanza - : Lunedì il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha partecipato alla riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo ma poi ha disertato i lavori dell'Ecofin, anticipando il rientro a Roma. Durante l'incontro ...

Manovra - Governo fermo su 2 - 4%. Conte : 'Riforme già nel 2019' | : "Sarà razionale e coraggiosa" afferma il premier al termine del vertice a Palazzo Chigi. "Confermiamo il 2,4% e si punta a una diminuzione del debito negli anni successivi", dice Di Maio. E aggiunge: "...