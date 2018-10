Governo | Battaglia | Pd | | Recupero valori cattolici contro populismo dilagante

Def - braccio di ferro nel Governo. Assedio M5S-Lega a Tria : è battaglia sul deficit : Roma - M5s e Lega fanno muro ed è battaglia sul deficit con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , sotto Assedio. Matteo Salvini e Luigi Di Maio consolidano l'asse, non arretrano difendendo la necessità di approvare le misure annunciate e lanciano un messaggio chiaro al ...

L'alleanza di Governo perde la battaglia al Csm - Ermini vicepresidente. Di Maio : "Il sistema è vivo e lotta contro di noi" : David Ermini, 59 anni, deputato del Pd per due legislature e avvocato penalista, è il nuovo vicepresidente del Csm. È stato eletto al terzo scrutinio, con 13 voti, dall'assemblea plenaria di Palazzo dei marescialli, presieduto dal capo dello Stato. Il suo incarico durerà 4 anni. Tra i vertici dell'organo di autotutela della magistratura non ci sarà, quindi, un uomo vicino al governo gialloverde ma un esponente ...

L'alleanza di Governo perde la battaglia al Csm - David Ermini vicepresidente : David Ermini, 59 anni, deputato del Pd per due legislature e avvocato penalista, è il nuovo vicepresidente del Csm. È stato eletto al terzo scrutinio, con 13 voti, dall'assemblea plenaria di Palazzo dei marescialli, presieduto dal capo dello Stato. Il suo incarico durerà 4 anni. Nato a Figline Valdarno (Firenze) 58 anni fa, si è laureato all'Università del capoluogo toscano con una tesi sul diritto di voto ...

Governo - battaglia sul deficit. Di Maio 'Vogliamo manovra del popolo'. Tria sotto assedio. Lega 'Se non è in linea - lo cambiamo' : E smentisce anche di aver chiesto le dimissioni del ministro Tria dell'Economia, Giovanni Tria: 'È in corso una discussione senza dogmi, né paletti e stiamo discutendo per avere il meglio per i ...

La battaglia dei droni è senza soldi. E il Governo la sospende : La chiamavano la guerra dei droni. Una sfida a tutto campo per aggiudicarsi una commessa da 766 milioni di euro, quanti ne occorrono per produrre nei prossimi 20 anni altrettanti velivoli a pilotaggio remoto. L'arma strategica del futuro, il controllo a tutto campo del territorio. Ma la missione "Difesa e sicurezza", missione che a molti grillini non piace, per ora è sospesa. Le risorse per finanziarla non ci sono.LA VICENDAPiaggio ...

Una manovra da 35 miliardi. Il Governo mette a punto il piano di battaglia per la legge di stabilità : La war room di Palazzo Chigi ha messo a punto il piano di battaglia in vista della legge di stabilità. Un piano che prevede una manovra i cui costi si aggirano intorno ai trentacinque miliardi. E che contiene, da subito, un pezzo di reddito di cittadinanza, la quota 100 sulle pensioni e i primi mattoni della flat tax.Insieme a Giuseppe Conte si sono riuniti il ministro dell'Economia Giovanni Tria, quello degli Affari europei Paolo Savona ...

Negozi chiusi alla domenica : proposta M5s-Lega "solo 8 aperture"/ Battaglia Governo contro le liberalizzazioni : Domeniche con Negozi e centri commerciali chiusi: la proposta Lega-M5s, 'solo 8 aperture all'anno'. Iter di legge contro il 'Salva Italia' di Monti.

La battaglia per il nuovo Governo in Iraq : In vista del 3 settembre, il giorno in cui si è riunito per la prima volta il nuovo parlamento iracheno, lo scontro tra avversari politici ha raggiunto il culmine. Leggi