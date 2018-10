Gossip Girl sbarca su Amazon con Blake Lively? Annunciata una nuova serie firmata

optimaitalia

: #GossipGirl sbarca su Amazon con #BlakeLively? Annunciata una nuova serie firmata dall'attrice… - OptiMagazine : #GossipGirl sbarca su Amazon con #BlakeLively? Annunciata una nuova serie firmata dall'attrice… - RocioGimenez101 : RT @Herrerap98: Gossip girl me va a matar, la puta madre - Herrerap98 : Gossip girl me va a matar, la puta madre -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Sarà unain stilecome i vertici dihanno fatto credere oppure no? I fan sono già in allerta perché vedere insieme il titolo dellacult di questi anni 2000 e quello difa ancora sognare. Il capo diStudio Jennifer Salke ha sorpreso la folla al Vanity Fair New Establishment Summit annunciando che propriosvilupperà unadi sceneggiature per la rete di streaming a tema di moda e con una componente di merchandising.Secondo quanto ha rivelato la Salke sembra che, proprio prima di salire sul palco, abbia inviato un messaggio all'attrice dicendo che il loro progetto non solo prenderà forma ma che stava per essere annunciato. Il suo desiderio di creareTv e film eccellenti va contro l'idea di "una grande opera teatrale" ma anche che tutti i successi che ha ottenuto in passato concome This is Us, Glee e Modern ...