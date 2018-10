Google Play Store guadagna il 93% in meno rispetto ad App Store nel Q3 2018

Google annuncia un sacco di novità per Google Assistant - sia per smartphone che per smart display : Scopriamo quali sono le novità di Google Assistant in arrivo nelle prossime settimane, sia sugli smartphone che sugli smart display. L'articolo Google annuncia un sacco di novità per Google Assistant, sia per smartphone che per smart display proviene da TuttoAndroid.

Google Play torna con circa 60 applicazioni scontate e gratuite! : Ultimamente Google Play Store si sente molto generoso, anche oggi premia i suoi utenti con tante applicazioni gratis e molte altre scontatissime, si tratta di ben 60 Apps pronte da installare sui dispositivi Android.La lista è lunghissima, come sempre vi ricordiamo che si tratta di offerte del Google Play Store a tempo limitato, dunque è bene affrettarsi prima che i prezzi vengano riportati allo stato normale e che le applicazioni gratuite ...

Google Pixel 3 XL è lo smartphone con il miglior display per DisplayMate : A meno di 24 ore dalla sua presentazione al pubblico, a Google Pixel 3 XL già viene attribuito un “premio”. Secondo displayMate, illustre piattaforma di analisi tecnica di display, il pannello del nuovo dispositivo dell’azienda californiana leggi di più...

Il display di Google Pixel 3 XL è il migliore del settore secondo DisplayMate : Grande qualità per i display dei nuovi Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL. La versione più grande si guadagna persino lo scettro di miglior display in circolazione a dire di displayMate. E di conseguenza, la brutta esperienza riscontrata con la precedente generazione diventa solo un ricordo, un brutto ricordo. L'articolo Il display di Google Pixel 3 XL è il migliore del settore secondo displayMate proviene da TuttoAndroid.

Nuova App MyTIM disponibile sul Google Play Store in versione Beta : Sul Google Play Store è disponibile alla prova in Beta pubblica per tutti la Nuova App MyTIM: ecco le principali novità già disponibili e quelle che arriveranno con gli aggiornamenti futuri.Se siete clienti TIM da oggi 9 ottobre 2018 potete iniziare a provare sul vostro smartphone con sistema operativo Android la Nuova versione dell’App MyTIM.Al momento l’app è scaricabile dal Google Play Store e sottolineiamo che si tratta ancora di ...

Google Home Hub è ufficiale : ecco il primo smart display di Mountain View : Nel corso dell'evento Made by Google, nel quale sono stati presentati i nuovi Pixel 3, Google ha annunciato il suo promo smart display, chiamato Google Home Hub. L'articolo Google Home Hub è ufficiale: ecco il primo smart display di Mountain View proviene da TuttoAndroid.

Google annuncia Live Albums per Google Foto e Playground : Live Albums è il nome di una nuova funzionalità introdotta dal team di Google Foto attraverso un aggiornamento di questo popolare servizio del colosso statunitense L'articolo Google annuncia Live Albums per Google Foto e Playground proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna le impostazioni sulla privacy del Play Store - il giorno della presentazione del Pixel 3 : ... nel quale si è scoperto che una società britannica ha usato i dati di 87 milioni di utenti Facebook per fini di propaganda politica. Leggi anche - Google Plus chiuderà dopo che una vulnerabilità ha ...

Google Foto - Play Store - Keep - Gmail e Google Pay - numerose novità con i nuovi aggiornamenti : Scopriamo tutte le novità presenti nei recenti aggiornamenti di alcune delle app Google più diffuse, come Google Foto, Play Store, Google+ e molte altre. L'articolo Google Foto, Play Store, Keep, Gmail e Google Pay, numerose novità con i nuovi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 e Pixel 3 Xl : dimensioni display - colori disponibili : Svelate le dimensioni e risoluzione ufficiale dei display dei prossimi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL; oltre a questo ecco i presunti colori della scocca disponibili alla vendita.Oggi Evleaks ha svelato tramite il proprio account Twitter un immagine render pubblicitaria che riprenderebbe il Google Pixel 3 XL con un suo sfondo bianco stock.Il telefono in questione ha una scocca bianca che l’azienda americana chiama: Clearly White.Continue ...

Google Maps integra Spotify - Google Play Music ed Apple Music : come utilizzare la funzione : Con il più grande ecosistema di applicazioni e servizi su Internet, Google può facilmente creare nuove integrazioni e nuove proposte logiche e desiderate. Il più recente lo si è avuto su Google Maps. D’ora in poi, leggi di più...

Google Duo si aggiorna alla versione 41 e si prepara a pinnare i contatti e sfruttare gli smart display : Il team di Google Duo ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell'applicazione dedicata ai dispositivi Android. Ecco cosa cambia L'articolo Google Duo si aggiorna alla versione 41 e si prepara a pinnare i contatti e sfruttare gli smart display proviene da TuttoAndroid.

App Non Installata Android? Disattiva Google Play Protect : Quando provi a installare un programma o un’app APK su Android compare l’errore “App non Installata”? Disattiva Google Play Protect per risolvere il problema Disattivare Google Play Protect Android per installare app in formato APK Questo pomeriggio stavo installando un normalissimo file APK manualmente sul mio smartphone Android, ma, durante il processo di installazione, mi sono […]

