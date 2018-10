Google Home 2 6 aggiunge controllo intelligente | tema materiale | preparazione del

Google Home Mini portatile? Bastano 35 dollari grazie a JOT : Google Home Mini può diventare portatile grazie al nuovo accessorio di Ninety7: diamo il benvenuto a JOT, la basetta con batteria da 5000 mAh che promette 8 ore di autonomia. L'articolo Google Home Mini portatile? Bastano 35 dollari grazie a JOT proviene da TuttoAndroid.

Google Home Hub : Ecco perchè potrebbe portare la Domotica Economica a tutti : Home Hub è stato presentato ieri da Google e rappresenta una vera novità che potrebbe portare la Domotica senza spendere cifre folli in tutta casa. Ecco perché Google Home Hub: Ecco perchè potrebbe portare la Domotica Economica a tutti Con un annuncio un po a sorpresa, durante l'evento di ieri, Google ha presentato Home Hub,

Google riassume Pixel 3 - Home Hub e Made by Google 2018 in un video di 4 minuti : Google sta riepilogando tutti i suoi annunci dell'evento Made by Google 2018 con un breve video della durata poco inferiore ai quattro minuti che rispecchia il format degli eventi keynote, in cui i presentatori riassumono gli aspetti chiave di Google Pixel 3, Google Home Hub e Google Pixel Slate.

Google Home Mini diventa Topolino con una simpatica base di Otterbox : Tra le novità annunciate in queste ore dal team di Google senza troppo clamore vi è anche un nuovo accessorio per Google Home Mini

Google annuncia Pixel 3 e Pixel 3 XL - Google Home Hub e Pixel Slate : Dopo Apple, Microsoft e Amazon, anche Google ci ha presentato la sua ultima creazione a New York. Il nuovo Pixel, lo smartphone dell'azienda, giunto alla sua terza generazione, è stato accompagnato sul palco da nuovo laptop

Gestire i dispositivi smart ora è più semplice con la nuova Home View e l'app Google Home aggiornata : Al Made by Google 2018 trovano spazio anche alcune novità interessanti che riguardano la gestione dei dispositivi smart da remoto. Accenniamo in questi termini alla nuova Home View, un sistema dedicato agli smart display come Google Home Hub e a una nuova revisione dell'app Google Home, in arrivo nelle prossime settimane.

Google Home Hub : ecco il dispositivo che mette d'accordo la smartphome : Nella conferenza che si è svolta a New York, Google ha ampliato la famiglia Home con il nuovo Home Hub. L'azienda di Mountain View sta puntando molto al suo assistente virtuale e lancia un prodotto

Google Home Hub E' Ufficiale : Cosa E'? A Cosa Serve? Quanto Costa? : Google ha presentato ufficialmente il nuovo Google Home Hub: Cosa è, a Cosa serve, come funziona, Quanto Costa? Ecco Cosa devi sapere su Google Home Hub Google Home Hub Come ampiamente annunciato, durante l'evento di presentazione dei Google Pixel 3 Google ha annunciato il suo nuovo smart display con Assistant: Home Hub.

Google Home Hub è ufficiale : ecco il primo smart display di Mountain View : Nel corso dell'evento Made by Google, nel quale sono stati presentati i nuovi Pixel 3, Google ha annunciato il suo promo smart display, chiamato Google Home Hub.

Google Home Mini è ora disponibile anche nella coloraizone Aqua : la famiglia di speaker intelligenti Google Home si arricchisce di Aqua Mini, una nuova colorazione del più piccolo dei tre, che mantiene le funzioni delle altre varianti.

Google proporrà lo Smart TV Kit - con Home Mini e la nuova generazione di Chromecast : Dopo l'avvistamento del Google Chromecast di terza generazione, ecco un nuovo bundle chiamato Smart TV Kit, con Google Home Mini e il nuovo Chromecast.

Le conversazioni continue con Google Home sono in rollout in diversi Paesi : È in fase di rollout più ampio la funzione che permette di continuare le conversazioni con Google Home senza dover ripetere la frase di attivazione.