Google annuncia un sacco di novità per Google Assistant | sia per smartphone che per smart

Google annuncia Smart Light starter kit e novità per Nest : GE presenta le nuove lampadine intelligenti che non necessitano di un hub ma possono essere collegati direttamente agli speaker Google. L'articolo Google annuncia Smart Light starter kit e novità per Nest proviene da TuttoAndroid.

Google annuncia Smart Light - la sua prima lampadina smart - e novità per Nest : GE presenta le nuove lampadine intelligenti che non necessitano di un hub ma possono essere collegati direttamente agli speaker Google. L'articolo Google annuncia smart Light, la sua prima lampadina smart, e novità per Nest proviene da TuttoAndroid.

Google annuncia Pixel 3 e Pixel 3 XL - Google Home Hub e Pixel Slate : Dopo Apple, Microsoft e Amazon, anche Google ci ha presentato la sua ultima creazione a New York. Il nuovo Pixel, lo smartphone dell’azienda, giunto alla sua terza generazione, è stato accompagnato sul palco da nuovo laptop leggi di più...

Google annuncia Live Albums per Google Foto e Playground : Live Albums è il nome di una nuova funzionalità introdotta dal team di Google Foto attraverso un aggiornamento di questo popolare servizio del colosso statunitense L'articolo Google annuncia Live Albums per Google Foto e Playground proviene da TuttoAndroid.

Google+ : cronaca di una morte annunciata : Per Google+, social network dell'azienda di Mountain View, è stata una lunga agonia. La sua dipartita era attesa da tutti e verrà ricordato come il bel social che nessuno ha voluto usare, nemmeno se ...

Google ha annunciato che chiuderà Google+ : Google ha annunciato che chiuderà Google+, il suo social network, dopo avere scoperto che a causa di un difetto nel software i dati di 500mila utenti del servizio sono rimasti accessibili ad hacker e programmatori per tre anni. Inizialmente Google The post Google ha annunciato che chiuderà Google+ appeared first on Il Post.

Google annuncia Project Stream per giocare in streaming : Google ha annunciato Project Stream, una piattaforma di game Streaming davvero molto promettente. Dopo la gran quantità di rumor circolati in rete riguardo un possibile ingresso di Big G nel mondo del gaming, il colosso leggi di più...

Google annuncia Project Stream : giocare ad Assassin's Creed Odyssey attraverso Google Chrome e non solo : Sulle pagine di Eurogamer.it parliamo di Google e della possibile entrata del colosso nel mondo dei videogiochi da inizio 2018. Poi si è iniziato a parlare di Project Yeti, un servizio di Streaming su cui la compagnia avrebbe basato il lancio di una console che avrebbe potuto fare concorrenza direttamente a Sony, Microsoft e Nintendo. solo rumor ovviamente ma forse qualcosa sta iniziando a muoversi.Google ha annunciato Project Stream, un nuovo ...

Google si da al Gaming e annuncia PROJECT STREAM : Google ha finalmente alzato il sipario sulla misteriosa piattaforma da gioco alla quale lavorava da tempo, si tratta di PROJECT STREAM, la quale permetterà agli utenti di giocare a titoli tripla A tramite Google Chrome. Giocare da Google Chrome con PROJECT STREAM La prima fase di test si terrà il 5 Ottobre e durerà fino a Gennaio, durante questi mesi coloro che verranno selezionati, potranno giocare GRATUITAMENTE ...

Google annuncia Project Stream : subito in test Assassin’s Creed Odyssey : Google annuncia Project Stream, un nuovo servizio di Streaming per giochi allo scopo di risolvere i problemi legati alla trasmissione di flussi video interattivi. L'articolo Google annuncia Project Stream: subito in test Assassin’s Creed Odyssey proviene da TuttoAndroid.

Google annuncia la ricerca intelligente per Messaggi Android : Google crede ancora negli SMS e così annuncia la ricerca intelligente per l'applicazione Messaggi Android, che sarà disponibile per tutti nel corso dei prossimi giorni con un'attivazione da server. L'articolo Google annuncia la ricerca intelligente per Messaggi Android proviene da TuttoAndroid.

Google annuncia un evento hardware per il 9 ottobre : in arrivo Google Pixel 3 e altro : Google ha da poco inviato gli inviti alla stampa per l'evento che si terrà i 9 ottobre a New York, nel quale dovrebbero essere presentati i Pixel 3. L'articolo Google annuncia un evento hardware per il 9 ottobre: in arrivo Google Pixel 3 e altro proviene da TuttoAndroid.