Gol Piatek | è un momento magico | l’attaccante del Genoa non si ferma VIDEO

Genoa-Parma 1-3 : Rigoni - Siligardi e Ceravolo ribaltano il Gol di Piatek : GENOVA - Il Parma vince, in rimonta, 3-1 a Marassi contro il Genoa in trasferta, nell'anticipo dell'ora di pranzo dell'ottava giornata di Serie A e sale a 13 punti in classifica, scavalcando gli ...

Gol Piatek - Genoa in vantaggio al primo pallone toccato dal suo centravanti : il polacco è inarrestabile [VIDEO] : Gol Piatek – È davvero incredibile: settima partita consecutiva in cui Piatek va in gol. L’ultimo a fare una cosa del genere è stato Batistuta. Il polacco al primo pallone toccato ha battuto Sepe con un colpo di testa su assist di Lazovic. Per il momento tutto ciò che passa da Piatek viene trasformato in oro. Genoa già in vantaggio dopo pochi minuti di gioco. He will score goals, he will score them all! Piatek on fire ...

Genoa - Piatek : “Obiettivo 38 Gol stagionali. Futuro? Non so dove sarò tra sei mesi” : Genoa Piatek FUTURO / Krzysztof Piatek vuole continuare a stupire tutti. Intervistato ai microfoni di ‘DAZN’, l’attaccante del Genoa ha parlato dei suoi obiettivi stagionali. Il primo è quello di provare a eguagliare Gabriel Batistuta, a segno per undici giornate consecutive nella stagione 1994/95: “Sarà difficile raggiungere il record di Batistuta e segnare nei primi […] L'articolo Genoa, Piatek: “Obiettivo ...

Otto Gol in 6 partite - Piatek da record : solo Pascutti uguale a lui : Avremo anche imparato la giusta pronuncia del suo nome, di sicuro nessuno ha ancora capito come fermarlo. Krzysztof Piatek, e il problema sarebbe il cognome?, è senza dubbio la rivelazione di questo ...

PIATEK DA RECORD : 8 Gol IN 6 PARTITE / Genoa - è l'anti-Cristiano Ronaldo per la classifica marcatori? : Genoa, Krysztof PIATEK da RECORD. Ultime notizie, il polacco non si ferma più e i top club europei sono sulle sue tracce: ecco i numeri da primato dell'ex KS Cracovia

Krzysztof Piatek - il pistolero dell’Est che ha conquistato Genova : Gol - talento e un potenziale senza confini : Krzysztof Piatek ha conquistato Genova a suon di gol: arrivato come sconosciuto, il polacco si è subito imposto come il bomber più letale della Serie A Ad inizio stagione, vedere il suo nome al centro dell’attacco del Genoa, aveva fatto storcere il naso a molti. Si scrive Krzysztof Piatek, si pronuncia Piontek, un nome che per tutti gli appassionati di calcio, particolarmente quelli italiani, è diventato familiare nel giro di appena ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta Gol live score : Piatek scrive 8 - primo Gol del Frosinone! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 30 settembre nel quadro della settima giornata del massimno campaionato di calcio

Gol Piatek - il polacco del Genoa non si ferma più : doppietta anche contro il Frosinone [VIDEO] : Gol Piatek – Il centravanti del Genoa è inarrestabile: ottavo gol in sei partite (dodici in sette considerando anche il match di Coppa Italia). contro il Frosinone, infatti, è arrivata la seconda doppietta in campionato: Piatek in questo momento sembra in grado di trasformare in gol tutti i palloni che gli passano accanto. Ecco i due gol. L’ouverture du score de Piatek encore et toujours pour Genoa 0-1 ...

Genoa - Piatek da record : il polacco segna ancora e Preziosi gonGola : Ebbene sì, dopo aver eguagliato il record di Shevchenko risalente al 1999 con 5 gol in 4 partite, Piatek è riuscito a superarsi. Il centravanti del Genoa, infatti, con il gol di ieri sera al Chievo è arrivato a quota 6 in 5 gare, che diventano addirittura 10 se si considerasse anche l’esordio ufficiale nel match di Coppa Italia contro il Lecce. Numeri da Guinness dei primati, tenuto conto della giovane età del bomber polacco e del ...

Serie A - la moviola della 6ª giornata : su Piatek era rigore. ReGolari i Gol della Lazio : Le critiche continuano ma la Var funziona... se utilizzata. Questa giornata ha fatto intendere come sia quasi diventata una prassi consultare la tecnologia per decretare posizioni sospette di ...

Gol Piatek - il polacco segna ancora : Genoa in vantaggio sul Chievo : Gol Piatek – Genoa in vantaggio contro il Chievo: in gol sempre lui, bomber Piatek. Il centravanti polacco ha realizzato un bel gol dopo il suggerimento di Lazovic: con una finta di corpo ha eluso l’intervento di Rossettini e di destro non ha lasciato scampo a Sorrentino. Piatek qui donne l’avantage au Genoa 1-0 #GenoaChievopic.twitter.com/zMBLrLQxff — FrSerieA Goals (@FrSerieAGoals) 26 settembre 2018 L'articolo Gol ...

Genoa - Piatek eguaglia Shevchenko : cinque Gol in quattro presenze in serie A : Quando Andriy Shevchenko segnò il suo quinto gol in quattro presenze di serie A e realizzò la sua prima tripletta nel massimo campionato italiano, Krzysztof Piatek aveva appena quattro anni. Era il 3 ...

La riscoperta Defrel - la sorpresa Piatek : Genova capitale del Gol : Genova - Una piccola spinta a Genova che cerca di rialzarsi dopo la tragedia del ponte Morandi , prova a dargliela anche il calcio. In classifica Genoa e Sampdoria sono al quarto posto con una partita ...

Genoa - Piatek re del Gol anche in Europa. Meglio di Messi e Benzema : Lewandowski? Mbappé? Benzema? No, Krzysztof Pi tek. È il gioiello 23enne del Genoa l'uomo del momento, capocannoniere della Serie A alla pari di Benassi della Fiorentina con 3 reti e anche il miglior ...