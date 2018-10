Glifosato e cancro | da rifare il processo contro Monsanto Ultime notizie | Bayer vola in

Il Glifosato - non - causa il cancro? Cosa ha veramente detto la sentenza Monsanto - tra scienza - politica e informazione. : Ha avuto grande risonanza la condanna inflitta alla Monsanto lo scorso 10 Agosto da un tribunale di San Francisco, che obbliga la multinazionale a risarcire il sig. Dewayne Johnson , in foto, durante ...

Una sentenza storica sul cancro da Glifosato costituisce un precedente per tutte le persone avvelenate dai pesticidi - : ... accusandole di " negazione sistematica dei danni prodotti ," " tecniche di marketing aggressive ed eticamente scorrette " e di esercitare sui governi di tutto il mondo pesanti pressioni che " erano ...

Glifosato - storica condanna a Monsanto : dovrà risarcire giardiniere malato di cancro con 290 milioni di dollari : Una giuria californiana ha condannato il gigante chimico Monsanto a pagare quasi 290 milioni di dollari a un giardiniere per non aver avvertito che un diserbante poteva causare il cancro. L’azienda ha gia’ annunciato che presentera’ ricorso. Dopo un mese di dibattimento, i giurati hanno sentenziato all’unanimita’ che la Monsanto ha agito con “malizia”, nascondendo i possibili effetti sull’uomo, e ...