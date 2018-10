Gli stipendi dei docenti non verranno tagliati | Bussetti rassicura tutti

Risparmi suGli stipendi e zero investimenti : La manovra del governo trascura la scuola : Bisogna arrivare a pagina 95 della Nota di aggiornamento del Def per trovare il capitolo istruzione. Quattro pagine fitte di parole, nessuna cifra. È il documento su cui punta gli occhi il mondo della scuola che ha voltato le spalle al Pd dopo il malcontento creato dalla legge 107. Il Movimento Cinque Stelle sa di dover soddisfare le aspettative di...

Amazon alza Gli stipendi negli Usa : Amazon, l'azienda di commercio elettronico statunitense, ha aumentato il suo salario minimo a 15 dollari l'ora per tutti i dipendenti degli Stati Uniti. La modifica entrerà in vigore il prossimo primo ...

Manovra - taGli alla scuola per 150 milioni. Ma servirebbero almeno 4 miliardi per salvaguardare stipendi : Nel Documento di Economia e Finanza, per la scuola si parla solo di buoni intenti riguardanti la cittadinanza, l'alternanza scuola-lavoro, il sostegno agli alunni disabili, la formazione e ...

Def : è la Giornata mondiale deGli insegnanti - ma nella nota ci si dimentica deGli stipendi : Benvenuta nota del Def! Proprio nella Giornata mondiale degli insegnanti, promossa dall’Unesco che li definisce “soggetti chiave” il cui impegno è “fondamentale per fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti”, con l’obiettivo di “migliorare la vita delle persone”. Cambia il soggetto, ma le aspirazioni sono le stesse del reddito di cittadinanza. Chi ha letto L’amica geniale di ...

Lavoro - Yacht di lusso : si ricerca personale in diversi ruoli - interessanti Gli stipendi offerti : Offerte di Lavoro negli Yacht di lusso. La Crew Italy specializzata nella ricerca e selezione di personale si occupa di reperire profili da inserire in diverse imbarcazioni di lusso. Andiamo a scoprire quali sono le mansioni richieste, in quali aree e come bisogna fare per candidarsi alle proposte lavorative. Le mansioni richieste sugli Yacht di lusso Le mansioni richieste e per le quali ci si può candidare alle offerte sono le ...

Manovra - TinaGli : “Di Maio chiarisca. Con taGlio vitalizio Cirino Pomicino non paghi neppure lo stipendio di Casalino” : Critiche durissime dell’economista Irene Tinagli, ex deputata di Scelta Civica e del Pd, sulla Manovra economica del governo Conte. Ospite di Omnibus (La7), Tinagli commenta: “A me una cosa che preoccupa molto è la crescita, per la quale sono necessari lavoro e imprese, ma in merito c’è pochissima traccia nella Manovra. Il 95% di tutto quello che si è sentito dire è composto da due grandi misure: il superamento della Riforma Fornero, che ...

Donne e lavoro - è sempre questione di gap : in Ue lavorano due mesi in più per lo stesso stipendio deGli uomini : 4 ottobre 2018 - , Teleborsa, Quando si parla di lavoro non è certo una novità che le Donne , in qualsiasi parte del mondo, facciano più fatica ad emergere e a tenere il passo dei colleghi uomini. Un quadro fatto, in gran parte, di disparità che, nonostante gli sforzi nella direzione di una maggiore e auspicabile ...

NoiPa informa della correzione deGli errori riscontrati sui cedolini stipendi : Il sindacato Flc-Cgil Scuola ha provveduto ad emettere un comunicato, attraverso il quale, si segnala l’intenzione della piattaforma della Pubblica Amministrazione a correggere gli errori che sono stati riscontrati nei cedolini dello stipendio dei neoimmessi in ruolo. Ecco il testo del comunicato. NoiPa, Flc-Cgil scuola parla di correzione degli errori della piattaforma PA sui cedolini degli stipendi ‘Il Ministero dell’Istruzione, ...

Donne - due stipendi in meno deGli uomini : 1.47 Le Donne europee lavorano 59 giorni in più rispetto agli uomini per percepire lo stesso stipendio.E' quanto emerge da un rapporto Oxfam dedicato al lavoro in 28 paesi Ue nel 2017. In Ialia la condizione femminile del lavoro è allarmante,sottolinea il rapporto, dato che meno della metà della Donne italiane è occupate.Non solo,più del 10% delle lavoratrici sono vicine alla soglia della povertà vivendo in nuclei familiari fortemente ...

Non le pagano lo stipendio - 22enne si sfoga : “Non posso festeggiare il compleanno di mio fiGlio” : Jade Powdrell, 22 enne inglese che lavora come badante in Hull, afferma di non avere i soldi neanche per fare un regalo al figlio che tra qualche giorno compirà due anni. La colpa sarebbe della società che non le paga gli stipendi, ma la stessa azienda si difende: "Ha preso delle nostre proprietà, tra cui un telefono cellulare".Continua a leggere

Altri 4 miliardi nella manovra o Gli stipendi degli insegnanti caleranno : Non solo reddito (e pensioni) di cittadinanza, flat tax e quota 100. nella manovra di bilancio servono Altri 4 miliardi per non far calare ulteriormente gli stipendi degli insegnanti. A sostenerlo è Anief, l'Associazione Nazionale insegnanti e Formatori, che in una nota sottolinea come il mancato stanziamento di queste risorse porterebbe al blocco dei mini-aumenti in busta paga per gli Statali che percepiscono fino a 26 mila euro, varati ...

L’Espresso in stato d’agitazione per chiusura sito e taGli aGli stipendi. Assemblea giornalisti : “Pronti a sciopero” : I giornalisti del settimanale L’Espresso sono in stato d’agitazione, dopo che l’editore (gruppo Gedi) ha annunciato pesanti tagli e la chiusura del sito internet della testata. A darne l’annuncio è stata proprio la redazione dello storico settimanale che con un comunicato sul loro sito ricorda come l’organico abbia subito negli anni una diminuzione del personale che ha dimezzato la squadra di giornalisti e riduzioni ...

Stato di agitazione e 10 giorni di sciopero contro i tagli aGli stipendi e la chiusura del sito. Il comunicato del Cdr de L'Espresso : "Oggi il management del gruppo Gedi, editore delL'Espresso, ha comunicato al comitato di redazione la volontà di applicare a tutta la redazione un contratto di solidarietà che comporterebbe un taglio del 30 per cento degli stipendi dei giornalisti, e alla chiusura di fatto del sito Internet del giornale". È quanto scrive il Comitato di redazione de L'Espresso in un comunicato pubblicato sul sito web. Un sito che in questi ...

Scuola - stipendi docenti : nuova sentenza sul congedo parentale per il fiGlio minore di 12 anni : Il Giudice del Lavoro di Grosseto ha emesso un’importante sentenza per quanto riguarda il congedo parentale chiesto dal lavoratore per il figlio minore di 12 anni. Nello specifico, il congedo parentale deve essere retribuito al cento per cento nei primi trenta giorni. Scuola, il congedo parentale chiesto per il figlio con età inferiore agli anni 12 non decurta ferie e anzianità La sentenza è giunta in seguito ad un ricorso presentato da ...