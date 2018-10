Giulia Salemi allontanata da Francesco Monte al GF Vip

"Come va con Giulia?" e la risposta di Monte spiazza. Che batosta per la Salemi : L'ex tronista frena sulla liaison con l'influencer italo-persiana: "Non mi sento ancora pronto, ho paura. Al momento è una...

GF VIP : Francesco Monte - da ieri - è più freddo con Giulia Salemi - che non l’ha presa bene. Leggi cosa è successo (VIDEO) : ieri sera Francesco Monte ha friendzonato Giulia Salemi, dicendo che se non la limona è perché sono ‘solo amici’. Non L'articolo GF VIP: Francesco Monte, da ieri, è più freddo con Giulia Salemi, che non l’ha presa bene. Leggi cosa è successo (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip – Scatta il bacio tra Giulia Salemi e Francesco Monte : la confessione di Martina [VIDEO] : Giulia Salemi e Francesco Monte si sono baciati sotto le coperte della casa del Grande Fratello Vip? Martina confessa il segreto della coppia a Le Donatella Giulia Salemi e Francesco Monte si sono baciati sotto le coperte? A svelare l’indiscrezione hot è Martina, coinquilina della coppia nella casa del Grande Fratello Vip. In confessionale la bella e riccia meteorina ha confessato a Le Donatella di aver sentito rumori sospetti ...

Cecilia su Francesco Monte e Giulia Salemi : ‘Questa ragazza ha un problema con la mia famiglia’ : Non voleranno gli stracci in prima serata, mettiamoci l’anima in pace: “Si me l’hanno chiesto, mi hanno chiamato, ma non mi sembra il caso di entrare. Io a lui ho già detto tutto quello che gli dovevo dire. Purtroppo ci siamo lasciati in un contesto sbagliatissimo, l’ho già detto un milione di volte, ma è andata così”. Ospite in una puntata di Casa Signorini (qui il video) Cecilia Rodriguez tenta di mettere un argine al fiume del gossip, ...

Walter Nudo dà un consiglio a Giulia Salemi al Grande Fratello Vip : GF Vip 3: Walter Nudo spiega a Giulia Salemi come fare con gli uomini Ancora confidenze notturne al Grande Fratello Vip 3. In queste ore Giulia Salemi si è avvicinata a Walter Nudo. I due hanno parlato di rapporti interpersonali e in particolare di cosa cercano gli uomini in una donna. Nudo ha dato implicitamente all’influencer una serie di consigli su come comportarsi con Francesco Monte. In queste prime tre settimane di reality infatti ...

Francesco Monte chiarisce il rapporto con Giulia Salemi : “Siamo amici” : Giulia Salemi e Francesco Monte non stanno insieme al GF Vip 3 - Nessun nuovo flirt al Grande Fratello Vip 3. La scintilla tra Giulia Salemi e Francesco Monte non sarebbe ancora scattata. In base quanto dichiarato in queste ore dall’ex tronista, con l’influencer 24enne ci sarebbe soltanto un bel rapporto d’amicizia e nulla di più. I fans della coppia dovranno perciò attendere ancora. L’avvicinamento dei due ragazzi, che si era ...

Grande Fratello Vip : Silvia piange per Corona - la Rodriguez punge Giulia Salemi : Nuovo spazio dedicato al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi in onda ogni lunedì su Canale 5. Le novita' che ci arrivano dalla casa più spiata d'Italia si soffermano su Silvia Provvedi e Giulia Salemi. Se la cantante de Le Donatella ha avuto un nuovo sfogo contro Fabrizio Corona, la nuova fiamma di Francesco Monte è stata criticata da Cecilia Rodriguez durante l'ultima puntata di Casa Signorini. News Grande Fratello Vip: ...

Grande Fratello Vip : Andrea Iannone avrebbe fatto la corte a Giulia Salemi : Una delle concorrenti della terza edizione del “Grande Fratello Vip” [VIDEO] continua ad essere al centro dell’attenzione dopo essersi avvicinata a Francesco Monte. La madre della modella italo-persiana Giulia Salemi, cioè Fariba Tehrani, ha riacceso i riflettori sul passato amoroso della figlia facendo delle importanti rivelazioni. Secondo quanto raccontato dalla donna nel programma “Mattino 5”, il campione di MotoGP Andrea Iannone avrebbe ...

