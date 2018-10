Giovanni Allevi protagonista a Riccione

Equilibrium Christmas Tour di Giovanni Allevi parte a dicembre : tutte le date dei concerti : Dopo l’uscita del suo libro “L’Equilibrio della Lucertola”, torna il Tour di Giovanni Allevi a partire da dicembre fino al mese di gennaio, in cui l’artista sarà alla guida dell’Orchestra Sinfonica Italiana. Giovanni Allevi è sicuramente uno dei compositori contemporanei più apprezzati nel panorama musicale, e dopo vari eventi per l’ultimo album “Equilibrium” e per il suo libro pubblicato lo scorso aprile, ha annunciato da poche ore sui suoi ...

Giovanni Allevi - inediti e l'Equilibrium Tour a Natale : Giovanni Allevi torna in Italia per Natale alla guida dell'Orchestra sinfonica italiana con l'Equilibrium Tour in versione 'Christmas', dal 12 dicembre al 10 gennaio. Il compositore, per l'occasione, ...

Giovanni Allevi - inediti e tour Natale : ROMA, 10 OTT - Giovanni Allevi torna in Italia per Natale alla guida dell'Orchestra Sinfonica Italiana con l'Equilibrium tour in versione "Christmas", dal 12 dicembre al 10 gennaio. Il compositore, ...