Giovanardi | “Di cosa dovrei chiedere scusa? Stefano Cucchi è morto a causa della droga”

(Di giovedì 11 ottobre 2018) "Didevo? Non mi vergogno di nulla, le perizie hanno sempre escluso morte per percosse, prendetevela con loro. Dissi che le guardie carcerarie erano vittime come, per loro fu un calvario. Tutte le perizie dicono che la primadi morte diè stata la droga e sicuramente la droga è stata una condel suo destino. Prima di condannare i carabinieri facciamo finire i processi, poi eventualmente paghino", ha dichiarato l'ex senatore Carloa La Zanzara.