Giornata nera a Wall Street | Trump accusa la Federal Reserve | ' È impazzita'

Piazza Affari : Giornata nera in Borsa per Ferragamo : Aggressivo avvitamento per la maison del lusso , che tratta in perdita del 3,71% sui valori precedenti. L'andamento di Salvatore Ferragamo nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una ...

Abercrombie & Fitch : Giornata nera in Borsa a New York : A picco la società americana dell'abbigliamento giovanile , che presenta un pessimo -2,24%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

Giornata nera in montagna : 3 morti nel giro di poche ore : Domenica tragica per le escursioni in montagna. Tre persone sono morte nel giro di poche ore. Un escursionista bielorusso di 40 anni e un turista tedesco di 45 sono morti in due differenti incidenti in Alto Adige, un uomo di 36 anni è invece deceduto durante un'escursione con gli amici in Molise.Continua a leggere

Calcio femminile - prima Giornata Serie A 2018-2019 : Juventus-Chievo Verona Valpo 6-0 - giostra bianconera del gol nel posticipo domenicale : La regola del sei anche a Vinovo (Torino). E’ il caso di dirlo dopo aver assistito al posticipo domenicale tra Juventus Women e Chievo Verona Valpo del primo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Le bianconere si sono imposte con un netto 6-0 infliggendo lo stesso score del Milan nell’incontro contro il Pink Bari e della Fiorentina nel match del “Gino Bozzi” contro l’Atalanta Mozzanica. Una ...

La rete di quinta generazione è un traguardo ambito non solo dai produttori di smartphone ma anche dalle società di telecomunicazione: si è […] conclusa la terza giornata dell'asta

Investimento mortale in stazione a Cattolica - Giornata nera per la linea Adriatica : I circa 500 passeggeri a bordo del Frecciabianca 8814 Lecce-Milano che ha travolto la donna sono rimasti fermi per quasi 6 ore in attesa del nulla osta della Procura per spostarlo. Si è presa in esame ...

4^Giornata : Inter-Parma 0-1 - tracollo nerazzurro. Napoli-Fiorentina 1-0 - decide Insigne. Samp a valanga : Inter-Parma- Finisce 1-0 in favore del Parma il primo anticipo della 4^ giornata di Serie A, decide un super gol di Di Marco. Un passo falso totale per gli uomini di Spalletti. Un’Inter abulica e praticamente nulla nella costruzione del gioco. I nerazzurri incappano nella seconda sconfitta in 4 partite, e aprono ufficialmente il discorso […] L'articolo 4^giornata: Inter-Parma 0-1, tracollo nerazzurro. Napoli-Fiorentina 1-0, decide ...

Centrica : Giornata nera in Borsa a Londra : Retrocede molto Centrica , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,64%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'...

El.En : Giornata nera in Borsa a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per El.En , che passa di mano in perdita del 5,61%. L'andamento di El.En nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare ...

Banco BPM : Giornata nera in Borsa a Piazza Affari : Retrocede molto la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,41%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB ...

VIDEO Milan-Roma 2-1 - gli highlights e la sintesi della terza Giornata di Serie A : apoteosi rossonera con Cutrone al 96' : Spettacolare 2-1 a San Siro nell’anticipo del venerdì della terza giornata del campionato di Serie A di calcio. Il Milan, alla prima uscita stagionale in casa, riesce a spuntarla al 96′ con una rete di Cutrone sulla Roma. A sbloccare il risultato era stato Franck Kessie, con un buon inserimento al 40′. Pareggio timbrato Fazio, su mischia dopo un corner, al 60′. Poi è stato il momento del VAR: prima a fermare Gonzalo ...

Pronostici Serie A / Quote e scommesse : Higuain vs Dzeko - chi segnerà? (anticipi 3^ Giornata) : Pronostici Serie A: le Quote e le scommesse per le partite valide come anticipi della terza giornata del primo campionato italiano, 31 agosto-1 settembre.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 17:01:00 GMT)

LVMH : Giornata nera in Borsa a Parigi : Retrocede molto la holding francese , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,37%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi,...