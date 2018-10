Giorgio Manetti dopo Uomini e Donne confessa | “Frequento una persona”

Uomini e Donne - Gemma ha scritto un messaggio a Giorgio Manetti : ma lui ha una nuova fidanzata : Uomini e Donne Trono Over, Gemma e Giorgio si sentono ancora: ma Manetti ha un’altra donna Giorgio Manetti ha lasciato il Trono Over di Uomini e Donne ma non ha interrotto del tutto il suo rapporto con Gemma Galgani. Il Gabbiano ha confessato in un’intervista concessa al settimanale Nuovo di aver sentito di recente la […] L'articolo Uomini e Donne, Gemma ha scritto un messaggio a Giorgio Manetti: ma lui ha una nuova fidanzata ...

Le accuse di Cecchi Paone a Giorgio Manetti! : Per quale motivo Alessandro Cecchi Paone attacca l’ex cavaliere di Uomini e Donne over Giorgio Manetti? Perchè il giornalista accusa l’ex fidanzato di Gemma Galgani? La verità! Alessandro Cecchi Paone dopo aver condotto il programma “La Macchina Del Tempo” sta curando una rubrica sita nella rivista “Nuovo Tv”, settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Il divulgatore scientifico questa volta ha preso di mira ...

Uomini e Donne - Alessandro Cecchi Paone accusa di ingratitudine Giorgio Manetti : Da divulgatore scientifico e conduttore della mitica La Macchina del Tempo a titolare di una rubrica all'interno della rivista Nuovo Tv, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Ogni sette giorni Alessandro Cecchi Paone commenta a modo suo il tubo catodico: questa settimana ha preso di mira Giorgio Manetti, ormai ex tronista Over di Uomini e Donne.L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi - il famoso "orso Paone" - ha commentato l'uscita ...

“Non esiste una cosa del genere”. Giorgio Manetti - il vip lo ‘disintegra’ : Giorgio Manetti, si sa, non è più un cavaliere del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne. Anzi, ‘il cavaliere’. Un’assenza che sicuramente si è sentita quando Uomini e Donne, la trasmissione condotta da Maria De Filippi, è tornata in onda dopo la pausa estiva. Faceva caso vedere Gemma senza Giorgio, non assistere più ai battibecchi (o chiamatele se volete scenate) che per anni hanno caratterizzato la parte ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e il sogno delle nozze : le parole di Tina e Giorgio Manetti (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani troverà il grande amore e, magari, il suo futuro marito? Le frecciatine di Tina e Giorgio(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ "Maria De Filippi mi manca. Gemma invece..." : la confessione di Giorgio Manetti (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti ha rilasciato una nuova intervista, nella quale svela di sentire la mancanza di Maria De Filippi(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e donne - Gianni Sperti si scaglia contro Giorgio Manetti : 'E' stato orribile' : La nuova edizione di Uomini e donne trono over è partita con un addio importante: quello di Giorgio Manetti. Dopo svariati anni all'interno dello studio della trasmissione di Canale 5, ecco che Giorgio ha scelto di interrompere la sua collaborazione con il dating show di Maria De Filippi e ha cambiato pagina. Durante la prima puntata del trono over di quest'anno è stato svelato che uno dei motivi di questo addio ha a fare anche con Gianni Sperti ...

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti nel mirino di un noto conduttore : "Un addio privo di stile" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti attaccato da Alessandro Cecchi Paone: "Non è ammissibile che si esca sbattendo la porta"(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e donne - Gianni Sperti si scaglia contro Giorgio Manetti : 'E' stato orribile' : La nuova edizione di Uomini e donne trono over è partita con un addio importante: quello di Giorgio Manetti. Dopo svariati anni all'interno dello studio della trasmissione di Canale 5, ecco che Giorgio ha scelto di interrompere la sua collaborazione con il dating show di Maria De Filippi e ha cambiato pagina. Durante la prima puntata del trono over di quest'anno è stato svelato che uno dei motivi di questo addio ha a fare anche con Gianni Sperti ...

Uomini e Donne : Gianni Sperti replica alle dure accuse mosse da Giorgio Manetti : L'opinionista dichiara: "Ho cambiato idea e per me cambiare idea è indice d’intelligenza e di evoluzione".

Uomini e Donne - Gianni Sperti : lungo sfogo contro Giorgio Manetti : Il pubblico appassionato di Uomini e Donne l'ha già notato: nel parterre maschile del Trono Over di quest'anno, non c'è più Giorgio Manetti, ex compagno di Gemma Galgani, uno dei protagonisti degli ultimi anni del programma condotto da Maria De Filippi. Giorgio, che ha deciso di aprire un'agenzia che organizza eventi, ha dichiarato che il motivo principale per il quale ha scelto di abbandonare Uomini e Donne riguarda Gianni Sperti e i suoi ...

Giorgio Manetti rivela : “Voglio organizzare il matrimonio di Tina Cipollari” : Giorgio Manetti racconta la sua vita dopo l’addio a Uomini e Donne e rivela di essere pronto ad organizzare il matrimonio di Tina Cipollari. La vamp da tempo è legata a Vincenzo Ferrara, il nuovo fidanzato, conosciuto dopo l’addio al marito Chicco Nalli. La relazione procede a gonfie vele, tanto che si parla già di nozze e ad organizzarle potrebbe essere proprio l’ex protagonista del Trono Over. Dopo aver abbandonato il ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e quel gesto verso Giorgio Manetti : la dama sorprende (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani ha davvero dimenticato Giorgio Manetti? I due hanno preso due strade differenti, ecco la dimostrazione(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Giorgio Manetti si propone per organizzare le nozze della Cipollari : Giorgio Manetti è stato per anni il cavaliere più discusso di 'Uomini e Donne' grazie alla sua storia d'amore con la dama torinese Gemma Galgani anche se, in seguito alle accese discussioni con l'opinionista Gianni Sperti, ha deciso di non partecipare più al fortunato programma. Nonostante l'uscita di scena televisiva Giorgio Manetti non ha mai perso occasione per fare parlare di sé; attualmente impegnato nella sua nuova attività di ...