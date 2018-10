Giochi giovanili | scherma | oro a Di Veroli e Favaretto

Vela – Giochi Olimpici giovanili : gli azzurri in lizza per le medaglie : Agli Youth Olympic Games di Buenos Aires Sofia Tomasono sale al secondo posto nei kiteboard femminili, Nicolò Renna sempre secondo nei T293 e Giorgia Speciali consolida il primo posto nei T293 Il quarto giorno di regate agli Youth Olympic Games di Buenos Aires ha visto regatare tutte le classi presenti. Ieri doveva essere il giorno di riserva per i Techno 293 Plus ma gli organizzatori hanno deciso di farli gareggiare per recuperare le ...

Golf – Giochi Olimpici giovanili : Nobilio e Romano in corsa per le medaglie : In Argentina la milanese Alessia Nobilio leader con l’australiana Grace Kim, l’azzurro Andrea Romano al quinto posto Alessia Nobilio è rimasta al comando e Andrea Romano è al quinto posto negli Youth Olympic Games, ossia le Olimpiadi giovanili che si concludono con la disputa del terzo giro sul percorso dell’Hurlingham Golf Club (par 70), a Buenos Aires in Argentina. Nel torneo femminile Alessia Nobilio (140 – 68 72, par) è stata ...

Giochi giovanili - canottaggio : oro azzurro nel due senza : ROMA - Ai Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires il due senza maschile di Alberto Zamariola e Nicolas Castelnovo ha vinto la prima medaglia d'oro per il canottaggio italiano. Una medaglia storica ...

Golf – Gli azzurri leader ai Giochi Olimpici Giovanili : Andrea Romano e Alessia Nobilio al comando nei Giochi Olimpici Giovanili. In Argentina la milanese ha tre colpi di vantaggio e l’azzurro è leader con altri tre concorrenti Grande inizio dei giocatori azzurri nel torneo di Golf degli Youth Olympic Games, ossia le Olimpiadi Giovanili dove Andrea Romano e Alessia Nobilio sono al comando nelle due classifiche maschile e femminile. Sul percorso dell’Hurlingham Golf Club (par 70), a Buenos Aires ...

Tiro a segno – Giochi olimpici giovanili : l’azzurra Benetti ottava a Buenos Aires : Ottavo posto per l’azzurra Sofia Benetti alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires Si è svolta oggi ai Giochi olimpici giovanili di Buenos Aires la competizione di carabina ad aria compressa che ha visto protagoniste le migliori tiratrici provenienti da tutto il mondo: una finale estremamente equilibrata conclusa con la vittoria della diciottenne Stephanie Laura Scurrah Grundsoee (248.7), che ha sorpassato l’indiana Mehuli Ghosh ...

Beach Volley : per Scampoli-Bertozzi oggi l'esordio nei Giochi Olimpici Giovanili : BUENOS AIRES, ARGENTINA,- Parte l'avventura nel Beach Volley delle due azzurre Scampoli-Bertozzi nei Giochi Olimpici Giovanili in programma a Buenos Aires fino al 17 di ottobre. Claudia e Nicol ...

Vela – Youth Olympic Games : 5 atleti italiani ai Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires : Youth Olympic Games: al via a Buenos Aires i Giochi Olimpici giovanili. 5 atleti a rappresentare l’Italia della Vela Gli Youth Olympic Games (YOG) sono l’evento sportivo per eccellenza rivolto ai giovani dai 15 ai 18 anni provenienti da tutto il mondo. Sono un evento unico nel loro genere, in quanto fondati su un Programma Culturale e di Istruzione (CEP) basato su cinque temi fondamentali per la crescita valoriale dei ragazzi: ...

Giochi Olimpici Giovanili - primi azzurri al Villaggio di Buenos Aires. Sabato la cerimonia di apertura : ... Rinaudo Alice; - Pugilato: Millas Naichel, La Piana Martina; - Scherma: Di Veroli Davide, Macchi Filippo, Favaretto Marina; - Sollevamento Pesi: Ficco Cristiano Giuseppe, Imperio Giulia; - Sport ...

