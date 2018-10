Giancarlo Magalli dice addio a I Fatti Vostri? Ecco la risposta del conduttore

Giancarlo Magalli pronto a passare a Mediaset : Sono andati via Adriana Volpe, Laura Forgia e Marcello Cirillo. I Fatti Vostri conservano solo il conduttore Giancarlo Magalli. Anche

Giancarlo Magalli - la voce bomba che fa tremare viale Mazzini : “Via dalla Rai” : Giancarlo Magalli, addio alla Rai? La notizia potrebbe essere clamorosa ma è il diretto interessato ad aprire a uno scenario senza precedenti. Trentatré anni al servizio dell’azienda di viale Mazzini potrebbero presto diventare solo un vecchio ricordo. Magalli, artista a trecentosessanta gradi essendo autore e conduttore televisivo, commediografo, sceneggiatore e attore, è celebre soprattutto per ‘I Fatti Vostri’. Il programma ...

Giancarlo Magalli/ Continua la faida con Adriana Volpe (Che fuori tempo che fa) : Giancarlo Magalli, storico conduttore de I Fatti Vostri su Rai 2, sarà tra gli ospiti di Fabio Fazio questa sera, lunedì 1 ottobre, a Che fuori tempo che fa su Rai 1.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 15:25:00 GMT)

“Inaccettabile!”. Giancarlo Magalli nei guai : l’ha fatta grossa stavolta. “Si deve scusare” : Giancarlo Magalli ha fatto arrabbiare parecchie persone. No, non c’entra nulla stavolta Adriana Volpe. Nonostante i due non lavorino più insieme, ogni occasione è buona per punzecchiarsi. Ed è successo pure di recente, quando non è passata in sordina l’ultima frecciatina ‘scagliata’ da lei durante Pechino Express, La Volpe e Marcello Cirillo come prova dovevano spostare alcune casse pesanti e a un certo punto la ...

Giancarlo Magalli e la gaffe sugli infermieri : l'associazione nazionale chiede le scuse del conduttore : FUNWEEK.IT - Guai per Giancarlo Magalli dopo la gaffe commessa a Domenica In su infermieri e operatori socio-sanitari. Il presentatore e l'ospite in studio avrebbero generalizzato sul ruolo...

Giancarlo MAGALLI/ Giudice per Zia Mara... ma senza dimenticare Adriana Volpe (Domenica in) : GIANCARLO MAGALLI sarà ospite questo pomeriggio della puntata di Domenica in. Recentemente non sono mancate frecciatine a distanza con Adriana Volpe(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 08:33:00 GMT)

Adriana Volpe e la frecciata a Giancarlo Magalli. Lui replica : «Mi è venuto un eritema allo scr***» : Frecciatine al vetriolo tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli . Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. I due ex colleghi dei Fatti Vostri non avrebbero mai nascosto di non nutrire una grande simpatia l'...

Pechino Express - Adriana Volpe : frecciata a Giancarlo Magalli. Lui replica : 'Sei un'eritema scrotale' : Adriana Volpe e Giancarlo Magalli , nella prima puntata di Pechino Express , andata in onda giovedì 20 settembre, si sono scambiati una serie di frecciatine da brividi. A fare la prima battuta è stata ...