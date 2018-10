GIADA PEZZAIOLI | SENO RIFATTO Giovanni Conversano a Pomeriggio 5 | Sono andato a

GIADA PEZZAIOLI - seno rifatto/ Giovanni Conversano svela i dettagli : collegamento dalla clinica a Pomeriggio 5 : Giada Pezzaioli , la compagna di Giovanni Conversano si è rifatta il seno . Barbara D'Urso si collega con la clinica in diretta a Pomeriggio 5 per gli aggiornamenti(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 17:35:00 GMT)

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 11 ottobre : l'arresto di Rodrigo Alves e il "tettaday" di GIADA Pezzaioli : Pomeriggio 5 torna per la penultima puntata della settimana e per il "tettaday" di Giada Pezzaioli in diretta dalla clinica. l'arresto di Rodrigo Alez tra i temi di oggi(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:36:00 GMT)