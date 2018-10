GF Vip | Silvia Provvedi commuove | Così mia nonna reagì all' arresto di Fabrizio

Grande Fratello Vip : Silvia piange per Corona - la Rodriguez punge Giulia Salemi : Nuovo spazio dedicato al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi in onda ogni lunedì su Canale 5. Le novita' che ci arrivano dalla casa più spiata d'Italia si soffermano su Silvia Provvedi e Giulia Salemi. Se la cantante de Le Donatella ha avuto un nuovo sfogo contro Fabrizio Corona, la nuova fiamma di Francesco Monte è stata criticata da Cecilia Rodriguez durante l'ultima puntata di Casa Signorini. News Grande Fratello Vip: ...

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi : “Il GF ha detto che i maschi possono andare in bagno per “autosvuotarsi”. Non è uno scherzo” : Il sesso non è certo un tabù al Grande Fratello Vip, più volte negli anni è capitato che i concorrenti dessero sfogo ai propri desideri tra le lenzuola. Solo lo scorso anno si è discusso per settimane di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che si erano rinchiusi insieme nell’armadio. Questione diversa per la masturbazione, avranno pensato a Cinecittà. Nella notte infatti i concorrenti hanno ricevuto un comunicato a luci rosse, con la ...

Grande Fratello Vip : la Salemi in lacrime per i genitori - Francesco consola Silvia : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi [VIDEO]con la partecipazione di Alfonso Signorini. Le novita' che ci arrivano dalla casa di Cinecitta' si soffermano su Giulia Salemi e Silvia Provvedi. Le due donne infatti sono state protagoniste di due lunghi sfoghi nel corso delle ultime ore nella casa. Se la Salemi ha parlato del rapporto difficile tra i suo genitori, Silvia si è lasciata andare a ...

Francesco Monte e Silvia Provvedi si piacciono?/ Cecilia Rodriguez : “Gli auguro di…” (Grande Fratello Vip) : Cecilia Rodriguez è ancora al centro dei pensieri di Francesco Monte, entrerà nella casa per un confronto? Ignazio Moser non ha dubbi: fra loro è tutto finito (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:02:00 GMT)

Francesco Monte e Silvia Provvedi si piacciono : dolci gesti al Grande Fratello Vip : Gf Vip 2018, Francesco e Silvia vicinissimi nella notte (e non solo) Francesco Monte e Silvia Provvedi si piacciono. È indubbio il feeling che si è creato fra i due. Su Twitter molti li vorrebbero come nuova coppia del Grande Fratello Vip e si sprecano i cinguettii sul loro conto, soprattutto dopo l’ultima diretta del […] L'articolo Francesco Monte e Silvia Provvedi si piacciono: dolci gesti al Grande Fratello Vip proviene da Gossip ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi : «Sono stata io a non volere più Fabrizio Corona. Mi sento liberata da qualcosa che mi ha oppressa» : «Silvia Provvedi Se Fabrizio Corona non va (almeno per ora) al Grande Fratello Vip, il Grande Fratello Vip continua comunque a parlare di lui. Complice uno sfogo in confessionale di Silvia Provvedi, nella terza puntata del reality show di Canale 5 si è dato spazio all’ex re dei paparazzi. “Quando un personaggio mangia una persona, non finisce mai di fare show. […] Io ci ho creduto, ho amato, e ho smesso di amare una volta che ho preso coscienza ...

