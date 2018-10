Gf Vip | ancora litigi in casa | Stefano Sala oggi quasi in lacrime

Nilufar e Giordano stanno ancora insieme dopo Temptation Island Vip : la prova : Nilufar e Giordano stanno ancora insieme dopo Temptation Island Vip, arriva la prova che lo conferma Nell’ultima registrazione del Trono Classico dedicata a Temptation Island Vip, abbiamo avuto modo di scoprire grazie alle anticipazioni, che Nilufar e Giordano non erano presenti. Per quale motivo? Si staranno chiedendo i milioni di fan della coppia e del […] L'articolo Nilufar e Giordano stanno ancora insieme dopo Temptation Island ...

Ilary Blasi perde ancora - Grande Fratello Vip non decolla : gli ascolti : Dopo due puntate decisamente in ribasso, la terza puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, lunedì 8 ottobre in prima serata su Canale 5, è cresciuta ma non ha vinto la gara degli ascolti contro il diretto competitor ‘I Bastardi di Pizzofalcone’ con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini al 25,06% di share. --Sono stati 3.044.000 telespettatori a seguire i confronti e gli scontri dei Vip nella Casa più spiata dagli italiani, ...

Gf Vip - Monte piange per Cecilia : "Una ferita ancora aperta" : In queste due settimane di Gf Vip , Francesco Monte ha avuto modo di riflettere sulla sua vita e - necessariamente - anche sulla sua storia d'amore appena conclusa con Cecilia Rodriguez. La Rodriguez, ...

GF Vip 3 - Francesco Monte commosso : "Cecilia Rodriguez? Una ferita ancora aperta - ma non sono più innamorato" (video) : Francesco Monte in lacrime nei primi minuti della terza diretta del Grande Fratello Vip 3. È un pianto di commozione, che arriva al termine di una settimana durissima, in cui il tarantino ha sofferto per il ricordo di Cecilia Rodriguez, del tradimento subito in diretta nazionale e della rottura fra i due.Da solo in una stanza, con una gigantografia della modella argentina davanti a lui, l'ex tronista ha rivelato a Ilary Blasi ha rivelato ...

IVAN CATTANEO SARÀ ELIMINATO?/ Nessuno l'ha ancora capito (Grande Fratello Vip) : IVAN CATTANEO: due volti all'interno della casa da quello artistico al racconto scabroso fino al rischio della possibile eliminazione già nella puntata di stasera. (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 21:31:00 GMT)

Martina Hamdy/ Ancora in ombra : rischia l'anonimato o sarà la nuova Ivana Mrazova? (Grande Fratello Vip) : Martina Hamdy, la meteorina milanese è Ancora rimasta in ombra e il rischio è quello di finire nell'anonimato. Se andrà in nomination il pubblico potrebbe eliminarla (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 09:30:00 GMT)

Ascolti Tv 2 ottobre : Temptation Island Vip vince ancora : Ascolti Tv ieri 2 ottobre: Temptation Island si conferma leader della prima serata Giunto alla terza puntata, Temptation Island Vip continua a regalare forti emozioni al pubblico di Canale 5. Anche ieri, infatti, la prima serata della rete ammiraglia Mediaset ha battuto i concorrenti confermandosi leader di Ascolti. Il programma televisivo è riuscito a portare […] L'articolo Ascolti Tv 2 ottobre: Temptation Island Vip vince ancora proviene ...

«Temptation Island Vip» : fra falò e telecamere nascoste - la regina è (ancora) Valeria : Temptation Island Vip: Valeria MariniTemptation Island Vip: Valeria MariniTemptation Island Vip: Valeria MariniTemptation Island Vip: Valeria MariniTemptation Island Vip: Valeria MariniTemptation Island Vip: Valeria MariniTemptation Island Vip: Valeria MariniTemptation Island Vip: Valeria MariniTemptation Island Vip: Valeria MariniTemptation Island Vip: Valeria MariniI sospetti crescono di giorno in giorno, di falò in falò. Temptation Island ...

Ascolti tv 1 ottobre : il Grande Fratello Vip perde ancora : Ascolti TV 1 ottobre: boom di Ascolti per La vita promessa, che batte il GF Vip Nella prima serata di Rai 1 si è assistito al gran finale della miniserie televisiva La vita promessa, Grande successo della rete ammiraglia. Un successo che le ha concesso di salire sul podio del prime time conquistando ben 6.115.000 spettatori […] L'articolo Ascolti tv 1 ottobre: il Grande Fratello Vip perde ancora proviene da Gossip e Tv.

LORY DEL SANTO AL GRANDE FRATELLO Vip 3 DOPO LA MORTE DEL FIGLIO LOREN/ "Ho ancora tanta luce da dare" : LORY Del SANTO al GRANDE FRATELLO Vip 2018, video. Oggi ingresso nel reality DOPO il suicidio del FIGLIO LOREN: come reagiranno gli altri concorrenti? Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 22:30:00 GMT)

Eva Henger commenta la partecipazione di Monte al GFVip : 'Ancora non ha dimostrato niente' : Per la showgirl ungherese Eva Henger il polverone mediatico che ha scatenato nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi non si è ancora chiuso del tutto. L’ex moglie di Riccardo Schicchi ospitata nel salotto della nota trasmissione “Domenica Live” è tornata a parlare del canna-gate che ha coinvolto Francesco Monte concorrente più discusso del “Grande Fratello Vip 3 [VIDEO]”. L’ex attrice a luci rosse ha ribadito a Barbara D’Urso di non essersi ...

GF Vip – Francesco Monte pensa ancora a Cecilia Rodriguez ? Ecco l’indiscrezione : Il GF Vip ha aperto le porte a tutti i suoi concorrenti da meno di 24 ore e, già ieri sera, interessanti novità sono emerse su Francesco Monte. Silvia Provvedi e Jane Alexander, una volta entrate in Casa, si sono ritrovate infatti a fare del gossip sul loro chiacchieratissimo compagno di avventura. Con loro c’era anche Giulia Salemi che, a sua volta, si è fatta sfuggire un’indiscrezione non indifferente sul ragazzo. Come mostrato in un video ...