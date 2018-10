Genoa | spunta una nota audio di Criscito nella quale spiega l’esonero di Ballardini

sportfair

(Di giovedì 11 ottobre 2018), Mimmoprotagonista di una presuntasvela i motivi dell’allontanamento di mister“Ieri (lunedì, ndr) si sono incontrati e il mister gli ha chiesto come metterebbe lui in campo la squadra. Il presidente si è incazzato e gli ha detto: ‘ti pago, la squadra in campo me la devi mettere tu!‘”. Questa lamandata da Mimmoai compagni a seguito dell’esonero didalla panchina del. Il Secolo XIX ha svelato il retroscena dellaWhatsApp che chiarirebbe in parte i motivi dell’allontanamento del tecnico da parte del patronno Preziosi. Al posto diè stato richiamato Juric.L'articolounadil’esonero diSPORTFAIR.