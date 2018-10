Genoa | il ritorno di Juric non calma le acque | un messaggio vocale di Criscito apre un

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Nonostante il cambio in panchina, ritenuto necessario dal presidente Preziosi, in casail caos regna ancora sovrano. Stando a quanto riportato dall’edizione genovese di Repubblica, da martedì ci sarebbe undi, capitano del Grifone, in giro su Whatsapp: l’audio di circa 13 secondi, in cui il difensore spiega le motivazioni che gli ha dato Preziosi per spiegare l’esonero di Ballardini, era inizialmente destinato al gruppo dei calciatori della squadra, ma uno di questi avrebbe diffuso ilall’esterno. Il contenuto delrivelerebbe la richiesta di Ballardini a Preziosi su come mettere in campo la squadra con la risposta del presidente: “C…o, io ti pago e la squadra in campo me la devi mettere tu“. Ma oltre il contenuto del, a turbare lo spogliatoio delè soprattutto il ...