Gemma e Giorgio ancora in contatto ma lui frequenta una donna

Uomini e Donne - Giorgio Manetti ha una nuova compagna. Ma ha sentito Gemma Galgani : Non farà più parte del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne, ma Giorgio Manetti resta un personaggio amatissimo. Ora si dedica al suo nuovo progetto ‘Giorgio Manetti LifeStyle”. Lanciato il 17 settembre scorso, “si occupa principalmente di organizzare eventi sia privati che aziendali, in varie parti del mondo – si legge sul sito – Per il nostro team di professionisti esiste un solo scopo: il successo, raggiunto tramite ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e il sogno delle nozze : le parole di Tina e Giorgio Manetti (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani troverà il grande amore e, magari, il suo futuro marito? Le frecciatine di Tina e Giorgio(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne - Gemma Galgani e il colpo di scena in studio : tra i corteggiatori si ritrova Giorgio : 'Volto nuovo ma un nome che già conosci' così si presenta il nuovo cavaliere alla corte di Gemma Galgani . Nella puntata odierna di Uomini e Donne , di lunedì 1 ottobre, è arrivato Giorgio e, ...

Gemma Galgani sceglierà Marco o Rocco?/ Lite a Uomini e donne tra i due - poi arriva Giorgio! (Trono Over) : Gemma Galgani sarà l'indiscussa protagonista della puntata odierna del Trono Over di Uomini e donne: la dama accetterà di farsi corteggiare da Marco e Rocco.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 16:00:00 GMT)

Uomini e Donne/ "Maria De Filippi mi manca. Gemma invece..." : la confessione di Giorgio Manetti (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti ha rilasciato una nuova intervista, nella quale svela di sentire la mancanza di Maria De Filippi(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e quel gesto verso Giorgio Manetti : la dama sorprende (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani ha davvero dimenticato Giorgio Manetti? I due hanno preso due strade differenti, ecco la dimostrazione(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne - anticipazioni over : IDA e RICCARDO di nuovo insieme - un nuovo GIORGIO per Gemma! : La scorsa settimana sono state registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne; scopriamo insieme le ultime novità del dating show condotto da Maria De Filippi… Dopo le numerose segnalazioni sul web sul loro conto, Ida Platano e RICCARDO Maria Guanieri hanno confermato di essere ritornati insieme (anche se Ida, è bene precisarlo, è sembrata più cauta sulla questione ed ha continuato a ribadire di non voler fare la fidanzata a ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Over 20 Settembre 2018 : per Gemma arriva Giorgio! : Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione Trono Over 20 Settembre 2018: Gemma fa una sorpresa a Rocco e accetta la corte di Giorgio! Ida e Riccardo insieme Anticipazioni Uomini e Donne: tra Ida e Riccardo torna il sereno! Maria mostra dei video molto compromettenti sui protagonisti di Tempation Island VIP! Gemma organizza una sorpresa per Rocco! arriva Giorgio… Una Registrazione ricca di colpi di scena tra litigi, sorprese, battibecchi, ...

Uomini e Donne - Trono Over : Gemma Galgani e il gesto clamoroso di Rocco. Poi arriva Giorgio... : La protagonista indiscussa della registrazione di Uomini e Donne di ieri, giovedì 21 settembre, non poteva che essere Gemma Galgani . La dama torinese è stata al centro di una contesa tra i suoi due ...

“Gemma - sai che ti dico?!”. Ops - Giorgio Manetti è una furia. Il durissimo sfogo : “Perché ho lasciato Uomini e Donne” : Inizia una nuova settimana e con sé arrivano appuntamenti imperdibili con Uomini e Donne. Ah, il vecchio e caro trono Over. E perché, quello classico?! Insomma, c’è tanta carne al fuoco. Anche perché Maria De Filippi sembra esser partita con il piede pigiato sull’acceleratore. Motivo? Le due donne Rai del momento – Bianca Guaccero e Caterina Balivo – stanno perdendo inesorabilmente la sfida auditel. Gli ascolti di Uomini e Donne, in questi primi ...

Uomini e Donne/ Ida e Riccardo saranno i nuovi Gemma e Giorgio? Il "colpo" di Maria De Filippi (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri pronti ad essere i nuovi Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Maria De Filippi fa "centro"(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 07:35:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Gemma ancora innamorata di Giorgio? "Basta poco per trasmettere affetto e..." (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti, arriva un nuovo colpo di scena: "Lei pronta ad andarlo a cercare fuori dal programma..."(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 18:45:00 GMT)