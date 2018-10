Galaxy S10 | rimosso il jack per le cuffie

Saranno 3 i Samsung Galaxy S10 - con in più il Lite : certificazione arrivata : Non vedremo arrivare il Samsung Galaxy S10 prima di qualche mese, ma risuonano già nuove indiscrezioni a conferma che i modelli in presentazione Saranno in numero di tre (di cui un modello standard, una variante plus ed una Lite). Come riportato dal 'TAS', risalgono ad un tempo relativamente recente le certificazioni del China’s Ministry of Industry and Information Technology (CMIIT) volte a confermare l'esistenza di questa triade di esemplari, ...

Cinque colorazioni per Samsung Galaxy S10 potrebbero bastarvi? : potrebbero essere addirittura Cinque le colorazioni col quale i prossimi top di gamma di Samsung potrebbero debuttare. Accenniamo chiaramente a Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10 Plus, i Galaxy del decennale che a quanto si vocifera saranno disponibili in un ricco ventaglio di colori, sebbene di certezze ancora non ne abbiamo. L'articolo Cinque colorazioni per Samsung Galaxy S10 potrebbero bastarvi? proviene da TuttoAndroid.

Nuove opzioni di colore per Samsung Galaxy S10 : saranno 5 le nuance : Potrebbe sorprendere anche sul versante dei colori disponibili il Samsung Galaxy S10, non volendo restare indietro rispetto a Huawei, che con la linea dei P20 ha dato sfoggio alla nuova nuance cangiante, anche molto apprezzata. Stando a quanto riportato da 'PhoneArena.com', le tre versioni del prossimo top di gamma del brand asiatico potrebbero distinguersi per l'inclusione di cinque colorazioni: oltre al classico bianco e nero, dovrebbe trovare ...

Riscatto per il Samsung Galaxy S10 con l’IA : unità neurale per non essere da meno di Huawei : Il Samsung Galaxy S10 sarebbe pronto a fare il grande passo verso l'IA con un la sua NPU dedicata, ossia con un processore complementare dedicato proprio agli algoritmi legati all'intelligenza artificiale e pure all'automazione. Sarebbe davvero ora, verrebbe da dire, visto che nel corso dell'ultimo anno altri produttori hanno già proposto device con questa tecnologia, Huawei in primis. Come sottolinea la fonte AndroidHeadlines, i motori a ...

Samsung Galaxy S10 avrà un unità dedicata per l’intelligenza artificiale : Secondo recenti rumors molto probabilmente Samsung Galaxy S10 utilizzerà una unità di calcolo integrata nel chipset dedicata unicamente all’intelligenza artificiale.Lo sviluppo e implementazione di funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale è diventata di fatto una delle principali novità dal punto di vista software, ma anche hardware, dei nuovi dispositivi mobili.L’intelligenza artificiale punta di fatto a ...

Samsung Galaxy S10 : ecco la presunta configurazione della tripla fotocamera : Il Samsung Galaxy S10 dovrebbe vantare sul retro ben tre sensori e nelle scorse ore Slashleaks ha svelato quella che dovrebbe la configurazione adottata dal produttore L'articolo Samsung Galaxy S10: ecco la presunta configurazione della tripla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S10 i dettagli della tripla camera : regolare - grandangolare e teleobbiettivo : Svelati i presunti dettagli tecnici (piuttosto completi) dell Galaxy S10 nella versione con tripla fotocamera posteriore: un sensore regolare, uno grandangolare e un teleobiettivo.Da qualche settimana i rumors confermano insistentemente che la prossima gamma Galaxy S10 uscirà in tre varianti che dovrebbero distinguersi per alcune caratteristiche hardware.Una di queste sarebbe il comparto multimediale, dato che il modello di punta degli S10 avrà ...

Tutto sulle 3 fotocamere del Samsung Galaxy S10 già il 2 ottobre? Differenze con il Galaxy S9 : L'aspetto forse più chiacchierato del prossimo Samsung Galaxy S10 è senz'altro il suo sistema fotocamera. Il top di gamma previsto ad inizio 2018, per molti, doveva essere il primo smartphone in assoluto del produttore con 3 sensori principali. Il primato è stato già conquistato però dal Galaxy A7 fresco di presentazione ma non c'è dubbio sul fatto che la futura ammiraglia farà davvero la differenza per scatti perfetti. Come sottolinea anche ...

Ritorno al passato sui Samsung Galaxy con comandi gestuali senza tocco del display : anche su S10? : Un vero e proprio Ritorno al passato per i Samsung Galaxy che verranno con l'introduzione di comandi gestuali "in air" è in programma? Parlo di gesti appunto in grado di eseguire operazioni comuni senza che l'utente tocchi lo schermo e sono protagonisti di un nuovissimo brevetto del produttore asiatico. Le feature non sarebbero nuove di zecca ma potrebbero essere riproposte in modo diverso. i fan del brand Samsung ricorderanno di certo il ...

Trapelano nuovi rumor sui prossimi Samsung Galaxy S10 : L’anno prossimo dovrebbero essere tre i Galaxy S10 che saranno lanciati da Samsung. I nomi dei tre modelli non sono ancora trapelati, ma la principale differenza tra essi dovrebbe riguardare lo schermo. I due principali che dovrebbero avere l’infinity display mentre la versione più piccola dovrebbe avere un display piatto, in modo tale da poter attrarre anche gli amanti dei display piatti. Data di uscita e prezzo Come ogni anno i ...