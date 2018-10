Galaxy A9 | ecco il nuovo Samsung con quattro fotocamere posteriori

Nuova veste per il Samsung Galaxy Note 9 : eccolo nella colorazione Cloud Silver (FOTO) : Non bastavano le quattro colorazioni in cui è già disponibile il Samsung Galaxy Note 9 (che ricordiamo essere Metallic Copper, Midnight Black, Lavender Purple ed Ocean Blue), ne serviva una quinta: Cloud Silver, che potete ammirare nell'immagine in allegato in chiusura di articolo. La Nuova opzione di colore farà capolino in alcuni mercati selezionati, anche se ancora non si sa bene quali, e quando esattamente il prodotto verrà lanciato e potrà ...

Vodafone ha aggiornato il listino smartphone con nuovi prezzi per l'acquisto a rate del Samsung Galaxy Note 9 e di LG K9.

Secondo quanto individuato sulla versione Beta di Android Pie per Galaxy S9, Samsung dovrebbe introdurre un tema dark nativo con l'interfaccia Experience 10.Sembra che Samsung con il prossimo aggiornamento ad Android Pie 9.0 abbia in serbo di inserire all'interno dell'interfaccia un nuovo tema dark nativo.La notizia è trapelata grazie al lavoro dei membri del forum XDA Developers che grazie ad una rom beta di Android Pie 9.0

Il Samsung Galaxy S10 dovrebbe vantare sul retro ben tre sensori e nelle scorse ore Slashleaks ha svelato quella che dovrebbe la configurazione adottata dal produttore

Nelle scorse ore si sono diffuse nuove indiscrezioni sulle possibili caratteristiche del Samsung Galaxy A9s.

Importanti novità oggi 3 ottobre per gli utenti che stanno pensando di acquistare un top di gamma come i cosiddetti Samsung Galaxy S9, S9 Plue e Note 9. Contrariamente alla bufala dei giorni scorsi, con tanto di mega promozione fuori dalla realtà con lo stesso S9 disponibile a 1 (trattasi di vera e propria truffa), in queste ore possiamo dunque prendere in esame una campagna ufficiale da parte della divisione italiana, con cui si potrà Ottenere 100 euro di rimborso comprando un Samsung Galaxy S9

La registrazione dei video in 4K a 60 fps è una caratteristica diffusa tra i top di gamma del 2018, con una eccezione

Samsung Galaxy J5 (2017) è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise.

Dal continente asiatico sono arrivate nuove indiscrezioni sul Samsung Galaxy A9 Pro, che dovrebbe essere caratterizzato da una fotocamera posteriore con 4 sensori

Colpo di scena Ibrahimovic - lo svedese pronto a lasciare i Galaxy : ecco la sua prossima destinazione : L’attaccante svedese ha ricevuto una proposta del Malmö, club con cui ha mosso i primi passi nel calcio professionistico prima di trasferirsi all’Ajax L’avventura di Zlatan Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy potrebbe essere arrivata al capolinea, a maggior ragione se la squadra californiana non dovesse qualificarsi per i playoff. iAFP/LaPresse La formazione dell’ex United è attardata adesso di sei punti dalla zona ...

Il Samsung Galaxy Note 9 è sul mercato da diverse settimane e, così come avviene per ogni nuovo device, in Rete si moltiplicano le segnalazioni di bug

In attesa dell'esordio ufficiale sul mercato del Samsung Galaxy A7 (2018), in Rete sono stati diffusi alcuni degli sfondi pre-installati nel device

Samsung Galaxy A5 2017 No Brand sta ricevendo un nuovo aggiornamento firmware in queste ultime ore: ecco le novità al riguardo.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy A5 2017 (SM-A520F) che da qualche ora l'azienda coreana ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per la versione No Brand, ovvero non acquistata direttamente tramite operatore telefonico.