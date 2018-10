Fucili e pistole antiche | anche modificate Arrestato un 70enne

Biella - trovato un arsenale di Fucili e pistole nel campo rom. Il questore : "Preoccupante" : Un vero e proprio arsenale di armi rubate, fatto di (tre) fucili a pompa, un fucile da caccia - con tanto di munizioni - e due pistole , una a tamburo e una semiautomatica. È quanto hanno trovato con stupore le forze dell"ordine che hanno condotto un blitz nel campo rom di Ivrea.Tutte le armi rinvenute dai poliziotti erano rubate e nascoste, come riporta il Diario di Biella - nel primo piano di uno dei capanni presenti all"interno ...

Trapani - la polizia scopre l’arsenale del boss. Kalashnikov - Fucili e pistole sotto il pavimento di un casolare. : C’erano anche quattro micidiali fucili d’assalto Kalashnikov con caricatori e munizionamento nel l’arsenale scoperto dalla polizia di Stato in un casolare diroccato nelle campagne di Paceco, nel Trapanese. Gli uomini della Squadra mobile di Trapani , insieme al Servizio centrale operativo e ai colleghi della Squadra mobile di Palermo, hanno rinvenuto, nascoste sotto il pavimento del casolare, armi e munizioni perfettamente conservate ed ...

Paese a mano armata : la pericolosa corsa degli italiani verso pistole e Fucili : Negli ultimi tre anni circa 200mila persone nel nostro Paese hanno iniziato a frequentare poligoni di tiro e corsi di addestramento intensivi e le licenze per porto d'armi sono aumentati del 14 per cento. Mentre in Parlamento si discute la legge ?che estende la legittima difesa