Frode vini | sequestro 20mila ettolitri

Savini - cibi congelati serviti come freschi : condannato per Frode lo storico ristorante di Milano : Il Savini, in galleria Vittorio Emanuele a Milano, è molto più di un ristorante. E' un'istituzione. Aperto nel 1867, conserva nelle sale un arredo dal fascino immutato, ai suoi tavoli Filippo Tommaso ...