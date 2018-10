Friuli | Fedriga illustra una riforma su Facebook Ordine e sindacato giornalisti | “Così

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Conferenze stampa senzache facciano domande scomode: il sogno dei politici si realizza grazie a. A denunciarlo sono Cristiano Degano, presidente dell’deidelVenezia Giulia, e Carlo Muscatello, presidente di Assostampa Fvg. A Trieste, infatti, il governatore leghista Massimilianoha convocato una specie di conferenza stampa social. In realtà si tratta di una “diretta” in cui, assieme all’assessore Riccardo Riccardi illlustra il progetto didella Sanità in regione. Ne è scaturita una polemica su democrazia e diritti dell’informazione. I presidenti dihanno diramato una dura presa di posizione. “Da mesi è in atto nel nostro Paese un attacco all’informazione, al dovere deidi informare, al diritto dei cittadini a essere informati. Segnali in questo senso ...