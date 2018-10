FRANCESCO MONTE E GIULIA SALEMI | DAL BACIO AL DUE DI PICCHE? Per me è solo una

Cecilia su FRANCESCO MONTE e Giulia Salemi : ‘Questa ragazza ha un problema con la mia famiglia’ : Non voleranno gli stracci in prima serata, mettiamoci l’anima in pace: “Si me l’hanno chiesto, mi hanno chiamato, ma non mi sembra il caso di entrare. Io a lui ho già detto tutto quello che gli dovevo dire. Purtroppo ci siamo lasciati in un contesto sbagliatissimo, l’ho già detto un milione di volte, ma è andata così”. Ospite in una puntata di Casa Signorini (qui il video) Cecilia Rodriguez tenta di mettere un argine al fiume del gossip, ...

Gf Vip - FRANCESCO MONTE e Giulia Salemi si sono baciati? Ecco il video birichino : Una telecamera inquadra la camera da letto del loft di Cinecittà e i rumori in sottofondo sembrano quelli di un bacio...

Casa Signorini - Cecilia Rodriguez ripensa a FRANCESCO MONTE : 'Le sue lacrime non mi lasciano indifferente' : "Ho visto piangere Francesco, Monte ndr , e non mi è indifferente" . Così commenta Cecilia Rodriguez , ospite del consueto appuntamento con Casa Signorini , le continue lacrime versate al Grande ...

Grande Fratello Vip - FRANCESCO MONTE umiliato da Cecilia Rodriguez : 'Quello che dovevo dirgli gliel'ho detto' : Era già stata la Marchesa D'Aragona a spegnere le speranze del fidato pubblico del Grande Fratello Vip di un possibile rientro di Cecilia Rodriguez nella casa per un confronto con il suo ex fidanzato ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini nella bufera per la frase detta a FRANCESCO MONTE : 'Sei riuscito a...' : Protagonista indiscusso della puntata di lunedì 8 ottobre del Grande Fratello Vip è stato sicuramente Francesco Monte . Dopo essere stato al centro per il presunto flirt con Giulia Salemi, per le ...

FRANCESCO MONTE chiarisce il rapporto con Giulia Salemi : “Siamo amici” : Giulia Salemi e Francesco Monte non stanno insieme al GF Vip 3 - Nessun nuovo flirt al Grande Fratello Vip 3. La scintilla tra Giulia Salemi e Francesco Monte non sarebbe ancora scattata. In base quanto dichiarato in queste ore dall’ex tronista, con l’influencer 24enne ci sarebbe soltanto un bel rapporto d’amicizia e nulla di più. I fans della coppia dovranno perciò attendere ancora. L’avvicinamento dei due ragazzi, che si era ...

Grande Fratello Vip - FRANCESCO MONTE umilia Giulia Salemi : il colpo bassissimo. Cosa confida ai ragazzi : La masturbazione al Grande Fratello Vip 3 è il tema del giorno. Del resto, il sesso al reality-show Mediaset non è mai stato un argomento tabù. Nella notte i concorrenti hanno ricevuto un comunicato a luci rosse, con la produzione che in confessionale ha rivelato a due concorrenti, Giulia Provvedi ed Enrico Silvestrin, dove poter praticare autoerotismo senza subire una violazione della privacy. Dopo due settimane di isolamento si accendono ...

FRANCESCO MONTE e Giulia Salemi : scatta il bacio al GF Vip (VIDEO) : Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati al Grande Fratello Vip E alla fine è arrivato il primo bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Il bacio sulle labbra sarebbe scattato nella notte, dopo aver trascorso una giornata all’insegna di coccole. Giulia Salemi e Francesco Monte hanno dormito insieme e sotto le coperte si sono scambiate molte coccole. Sono stati molti i telespettatori notturni che hanno assistito a questa scena e ...