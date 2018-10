Fotocamera AI per i Samsung Galaxy S9 | le differenze col Note 9 si riducono

LG V40 ThinQ si aggiorna per migliorare la Fotocamera : Un nuovo aggiornamento già in fase di rilascio è proprio volto al miglioramento della qualità fotografica di LG V40 ThinQ. Scopriamo insieme cosa cambia L'articolo LG V40 ThinQ si aggiorna per migliorare la fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro - come funziona la tripla Fotocamera posteriore e perché gli smartphone montano più sensori fotografici : Tre, quattro, cinque, probabilmente in futuro anche sei. Sembra non esserci più limite al numero di fotocamere incluse negli smartphone. L’antesignano di questa tendenza è stato il P20 Pro, attuale dispositivo di punta in casa Huawei, che per primo ha proposto ben tre sensori fotografici sulla parte posteriore. Al di là di alcuni slogan legati al marketing, c’è una reale utilità in questo tipo di configurazioni, che spesso consentono ...

iPhone XS e XS Max - problemi col cavo per la ricarica e la Fotocamera frontale | Caratteristiche - prezzo e piani di rateizzazione iPhone XS - ... : iPhone XS e XS Max, problemi con il cavo e la fotocamera frontale. Immagine Apple.com iPhone XS e XS Max, problemi col cavo per la ricarica e la fotocamera frontale - Caratteristiche, prezzo e piani ...

Primo sguardo al possibile Sony Xperia XA3 : poche cornici e doppia Fotocamera : Il presunto Sony Xperia XA3 compare in una serie di render (anche a 360 gradi) in cui mostra il suo design. Lo smartphone di fascia media del produttore nipponico si presenta con cornici ridotte e doppia fotocamera posteriore. L'articolo Primo sguardo al possibile Sony Xperia XA3: poche cornici e doppia fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera è disponibile in un porting per tutti i Galaxy S9 e Note 9 : Google Fotocamera è disponibile in un porting anche per gli ultimi top di gamma di casa Samsung, ossia Galaxy S9, Galaxy S9 Plus e Galaxy Note 9, sia in versione Exynos sia in versione Snapdragon. L'articolo Google Fotocamera è disponibile in un porting per tutti i Galaxy S9 e Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Installate questo aggiornamento del Galaxy Note 9 per avere miglioramenti incredibili alla Fotocamera : Disponibile da poche ore un fantastico aggiornamento del Galaxy Note 9 che migliora tantissimo la Fotocamera. Ecco il download del firmware ufficiale Italiano Installate questo aggiornamento del Galaxy Note 9 per avere miglioramenti incredibili alla Fotocamera Rilasciato in queste ore un nuovo Firmware del Galaxy Note 9 che va a migliorare tantissimo la qualità della […]

Quali novità per la Fotocamera del Samsung Galaxy Note 9 con l’aggiornamento XXU2ARI9 : Senza freni il Samsung Galaxy Note 9, che a distanza di appena 14 giorni riceve un altro aggiornamento software, portando il firmware alla versione XXU2ARI9. Trattasi di un pacchetto molto recente, con date build risalente al 14 settembre, e patch di sicurezza di questo mese (con Android 8.1 Oreo). Tante le novità di cui parla il changelog, a cui vanno chiaramente ad aggiungersi le solite correzioni di rito ed alcune altre ottimizzazioni di ...

Nuovo porting di Google Fotocamera per Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 con modalità ritratto : Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 ricevono un Nuovo porting di Google Fotocamera completo di HDR+ e modalità ritratto. Non sono molti gli smartphone a poter contare su quest'ultima funzione all'interno dell'app. L'articolo Nuovo porting di Google Fotocamera per Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 con modalità ritratto proviene da TuttoAndroid.

Ecco come potrebbe essere la super Fotocamera del Samsung Galaxy A9 Pro : Dal continente asiatico sono arrivate nuove indiscrezioni sul Samsung Galaxy A9 Pro, che dovrebbe essere caratterizzato da una fotocamera posteriore con 4 sensori L'articolo Ecco come potrebbe essere la super fotocamera del Samsung Galaxy A9 Pro proviene da TuttoAndroid.

L’era della tripla Fotocamera su Samsung Galaxy è iniziata : perché prima su Galaxy A7 2018 : Il primo Samsuag Galaxy con sistema a tripla fotocamera principale è realtà: si tratta del nuovissimo Samsung Galaxy A7 2018, fresco di presentazione oggi 20 settembre. Il device porta con se l'assoluta novità per il brand sud-coreano che in molti si sarebbero aspettati magari su un'ammiraglia del calibro del prossimo Samsung Galaxy S10. Così non è stato e la specifica strategia ha pure un suo perché. Partiamo con lo specificare la feature ...

Super Fotocamera Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia : aggiornamento di settembre - presto per S8? : Ecco arrivare l'aggiornamento di settembre per il Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia, quello che tanti possessori stavano aspettando per la rivoluzione che apporterà lato fotocamera. Si tratta del pacchetto che dovrebbe introdurre le attesissime AR Emoji ed il Super Slow Motion, funzionalità che dovrebbero approdare anche sul Galaxy S8. Il pacchetto in questione risponde alla serie N950FXXU5CRHA, con CSC N950FOXM5CRHA, CHANGELIST 13688770, ...

Fotocamera digitale giocattolo per bambini futuri fotografi a soli 25 euro - : Disponibile online una simpatica Fotocamera giocattolo digitale per bambini, perfetta per far conoscere ai più piccoli il mondo della fotografia con un giocattolo colorato e divertente ma ...

Tra marketing e realtà : 7 motivi per cui la Fotocamera di iPhone XS non è così grandiosa - : ... perché creerete foto sottoesposte» 7 «E' possibile regolare la profondità di campo questo non è stato mai reso possibile da nessun tipo di fotocamera» «La fotocamera più famosa al mondo» E' vero, in ...