Fondazione Barilla-Miur | accordo per alimentazione sostenibile

Alimentazione e nutrizione in un forum della Fondazione Barilla : Milano, 11 ott., askanews, - Da Marc Buckley, uno dei padri della sostenibilità mondiale, a Riccardo Valentini, membro dell'IPCC, il comitato per i mutamenti climatici delle Nazioni Unite. Da Raj ...

Le diete sostenibili possono fare bene anche al pianeta? Sì : da New York la Fondazione Barilla lancia 12 azioni concrete : Dodici raccomandazioni concrete per trasformare, in chiave sostenibile, il sistema alimentare globale. Le lancerà oggi la Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) dal palco del Forum Internazionale su Alimentazione e Nutrizione, che si terrà per la prima volta anche a New York (dopo l’appuntamento di Bruxelles dello scorso giugno e prima del consueto evento di Milano). L’obiettivo è quello di rendere più sostenibile il nostro ...