Foggia | migrante arrestato e ammanettato alla ruota di un’auto della polizia

Foggia - migrante arrestato a Borgo Mezzanone : in un video Omar Jallow ammanettato alla ruota della volante : Tra le immagini relative alla presunta aggressione a danno dei poliziotti, denunciata alcuni giorni fa dal Sap, alcune mostrano il 26enne gambiano Omar Jallow ammanettato alla ruota dell’auto della polizia. È accovacciato, sporco di fango e con una ferita al braccio. Intorno a lui ci sono gli altri abitanti della baraccopoli di Borgo Mezzanone (in provincia di Foggia ) che protestano contro la polizia e cercano di aiutare il ragazzo. Il ...

Decreto Salvini - il migrante arrestato per l'aggressione ai due poliziotti di Foggia via dall'Italia : La posizione di Omar Jallow, arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, all'attenzione della commissione territoriale che dovrà valutare se revocargli la protezione umanitaria