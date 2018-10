Fmi | Usa-Cina correggano regole commerci

Usa-Cina : guerra commerciale - il Fmi prevede che Pechino avrà la peggio : Washington, 10 ott 04:15 - , Agenzia Nova, - La Cina e altri paesi asiatici vedranno rallentare la crescita delle loro economia per effetto delle perturbazioni del commercio globale,... , Was,

El-Erian : ' Fmi pessimista - Pil Usa in corsa al 3% per due anni' : Il Fondo monetario internazionale è troppo pessimista sull'economia Usa. Che, a dispetto delle previsioni dell'istituto di Washington, continuerà a correre indisturbata per i prossimi due anni. Parola di Mohamed El-Erian , principale consulente economico di ...

Fmi : aumento dello spread in Italia causato da timori sul debito : Lo afferma il Fmi, sottolineando in via generale come l'incertezza politica e sulle politiche "potrebbe scoraggiare gli investimenti privati e indebolire l'attività economica in diversi Paesi".