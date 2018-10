Fmi | L' Italia è paese membro dell' Unione europea e deve rispettarne le regole

L'Fmi avverte il governo : "L'Italia rispetti le regole" : Nuovo affondo del Fondo Monetario Internazionale contro il governo. 'La nostra posizione sull'Italia è nota: riteniamo che debba continuare sulla strada del consolidamento fiscale a supporto della ...

Anche l'Fmi ripende l'Italia : i membri dell'Ue devono rispettare le regole : Il direttore Christine Lagarde preoccupata Anche per l'attacco di Donald Trump all Banca centrale americana -

Def - Travaglio : “Fmi e Bankitalia critichino governo per coperture ma non dicano leggi da fare” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il giornalista de Il Corriere della Sera, Beppe Severgnini. Quest’ultimo osserva: “Bankitalia è una istituzione di garanzia, non è lì per servire un governo. La Commissione Europea, al di là degli errori che ha fatto, è il governo di un club di 28 Paesi che hanno formato una cosa strepitosa, che si chiama Unione Europea e che rimane un ...

Fmi - Lagarde “Italia rispetti le regole Ue"/ Ultime notizie - il monito del direttore del Fondo Monetario : Fmi, Lagarde “Italia rispetti le regole Ue. Ultime notizie, il monito del direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, che invita il governo a fare un passo indietro(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 08:44:00 GMT)

Def - Travaglio vs Severgnini : “Fmi e Bankitalia critichino governo per coperture ma non dicano leggi da fare” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il giornalista de Il Corriere della Sera, Beppe Severgnini. Quest’ultimo osserva: “Bankitalia è una istituzione di garanzia, non è lì per servire un governo. La Commissione Europea, al di là degli errori che ha fatto, è il governo di un club di 28 Paesi che hanno formato una cosa strepitosa, che si chiama Unione Europea e che rimane un ...

Fmi : Lagarde - Italia rispetti regole Ue : ANSA, - BALI , INDONESIA, , 11 OTT - "La nostra posizione sull' Italia è abbastanza ben conosciuta: di sicuro sosteniamo il consolidamento fiscale che deve essere d'aiuto alla crescita, a sostegno ...

Fmi - Lagarde : 'L'Italia deve rispettare gli impegni con la Ue' : Il direttore generale del Fmi, Christine Lagarde, interviene sulla discussione intorno alla legge di bilancio italiana. "La nostra posizione sull'Italia è abbastanza ben conosciuta - ha detto durante ...

Fmi : Lagarde - Italia rispetti regole Ue : ANSA, - BALI , INDONESIA, , 11 OTT - "La nostra posizione sull' Italia è abbastanza ben conosciuta: di sicuro sosteniamo il consolidamento fiscale che deve essere d'aiuto alla crescita, a sostegno ...

Fmi - Lagarde : Italia rispetti regole Ue : 5.48 "La nostra posizione sull'Italia è abbastanza ben conosciuta: di sicuro sosteniamo il consolidamento fiscale che deve essere d'aiuto alla crescita, a sostegno della crescita del Paese. E di sicuro consideriamo che i membri dell'Ue rispettino le regole sulle quali si sono impegnati". Così Christine Lagarde, direttore generale del Fmi, rispondendo in conferenza stampa a chi le chiedeva se fosse preoccupata di un possibile "contagio" e a una ...

Taglio del Fmi al Pil italiano : preoccupa il pericolo Spread : Il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime di crescita del Pil italiano. Dal World Economic Outlook, il rapporto con cui l'Istituto fornisce analisi e proiezioni sull'economia mondiale, risulta che il Prodotto Interno Lordo del nostro Paese si attestera' al +1,2% nel 2018 e al +1,0% nel 2019: aspettative immutate in relazione all'aggiornamento di luglio ma più basse rispettivamente dello 0,3% e dello 0,1% se comparate ai valori ...

Fmi - allarme Italia : rischio contagio banche-BTp : L’esposizione sui bond di Paesi molto indebitati, come l’Italia, è uno dei fattori di rischio, come dimostrato dalla crisi dell’euro. Sistema finanziario vulnerabile a una nuova Grande Depressione...

Allarme Fmi : 'Rischio Italia può contagiare bond sovrani europei' : ...c'è un rischio di riaccensione in Italia del legame titoli di Stato-banche per effetto dei titoli di Stato in portafoglio delle banche Italiane e per effetto della loro esposizione all'economia ...

Cos'ha detto ancora l'Fmi sulla situazione economica italiana : New York, 10 ott., askanews, - In Italia è necessario un 'consolidamento credibile e notevole nel medio termine per salvaguardare i conti pubblici e mettere il ratio debito/Pil saldamente su una ...

L'Fmi "processa" ancora il Def : "L'Italia può contagiare l'Ue" : L'Fmi torna a mettere nel mirino l'Italia. Il Fondo Monetario Internazionale critica ormai quotidianamente la manovra varata dal governo. Dopo l'attacco di ieri sulla riforma della Fornero, l'istituto guidato dalla Lagarde avverte nuovamente l'esecutivo. "In Italia, l'incertezza politica ha portato a una rinnovata attenzione nei confronti del collegamento tra banche e titoli sovrani", si legge sul nuovo Global Financial Stability Report. A ...