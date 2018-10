Flat tax | sui numeri cortocircuito Salvini-Tria Allarme di Fitch sull' Italia | stime

Manovra da 36 - 7 miliardi - ‘pace’ Tria-Salvini su Flat Tax/ Def - allarme di Fitch : “rischi su obiettivi Italia” : Manovra Economica, nuova audizione Tria dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: ultime notizie, Salvini-Di Maio "non si cambia testo per spread"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 20:30:00 GMT)

Flat tax - ecco quanti soldi ci sono nella manovra : Caos sulle cifre con dichiarazioni discordanti di Salvini e Tria. Poi la nota congiunta che mette fine all'equivoco

Salvini-Tria - accordo sulla Flat tax : ? «Stesse cifre da prospettive diverse» : sulla Flat tax nessun caos. Lo chiariscono il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria in una nota congiunta dopo le indicazioni di stamattina sulle...

Manovra - balletto di cifre sulla Flat tax. Ma Tria e Salvini : "Nessun caos" : Il Tesoro: "Seicento milioni per la flat tax". Il vicepremier: "No, sono oltre 1,7 miliardi". Una nota congiunta spiega: "Diciamo la stessa cosa da prospettive diverse"

Def - Tria e Salvini precisano : nessun caos sui numeri della Flat tax : "La salita dei rendimenti sui titoli di stato desta certamente preoccupazione ma voglio ribadire che si tratta di una reazione eccessiva e non giustificata rispetto ai fondamentali dell'economia ...

Manovra - Tria-Salvini : Nessun caos su Flat tax - numeri sono gli stessi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Flat tax - ecco quanti soldi ci sono davvero : Caos sulle cifre con dichiarazioni discordanti di Salvini e Tria. Poi la nota congiunta che mette fine all'equivoco

'Nessun caos sulla Flat tax' - lo dicono Tria e Salvini - : Roma, 10 ott., askanews, - Nessun caos sulla flat tax. E' la precisazione del vice premier Matteo Salvini e del ministro Giovanni Tria. 'Vice premier e ministro dell'economia - si legge in una nota congiunta - dicono la stessa cosa e le stesse cifre con una prospettiva diversa. Le risorse stanziate sono effettivamente quelle dette …

Flat tax - adesso è giallo "Tria sbaglia i calcoli..." Poi frena : "Stesse cifre" : I conti non tornano. Ancora duello sulle cifre nel governo. Questa volta a far scattare il duello tutto interno all'esecutivo sono le risorse detsinate alla Flat tax. La misura principe della Lega che è entrata nel Def di fatto dovrebbe portare ad una sostanziale riduzione delle tasse. Ma attenzione: le stime dichiarate dal ministro dell'Economia Tria e quelle di Salvini non combaciano. Il titolare di via XX Settembre di fatto davanti al ...

Salvini-Tria - nessun caos Flat tax : «Taglio medio di 1 - 7 miliardi anno» : Sulla flat tax nessun caos. Lo chiariscono il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria in una nota congiunta dopo le indicazioni di stamattina sulle...

Manovra - Salvini e Tria : sulla Flat tax diciamo la stessa cosa : Vicepremier e ministro dell'Economia dicono la stessa cosa e le stesse cifre con una prospettiva diversa. Le risorse stanziate - spiegano - sono effettivamente quelle dette da Tria , nel 2019 600 ...

Manovra - Giovanni Tria dà i numeri della Flat tax ma Matteo Salvini lo corregge : Le cifre del ministro Giovanni Tria non sono quelle giuste e Matteo Salvini lo corregge. Questa volta i conti non tornano sulla Flat tax . Il ministro dell'Economia costretto a tornare in Parlamento per difendere una legge di bilancio che ha raggiunto quota 37 miliardi ha stimato il costo di avvio della misura in 600 milioni nel 2019 che salgono a 1,8 ...

Manovra da 36 - 7 miliardi : dal reddito di cittadinanza a Flat tax e Iva - le misure e l'impatto sul PIL : Sono le indicazioni fornite nella seconda audizione in parlamento del ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha 'spacchettato' gli interventi e il loro impatto sulla crescita. Pensioni, riforma ...

Tria : per Flat tax 600 mln ma Salvini corregge - 'sono 1 - 7 mld' : Roma, 10 ott., askanews, - Sulla flat tax cifre divergenti tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il vice premier Matteo Salvini. Il responsabile dell'Economia oggi in audizione in Parlamento ha illustrato i grandi capitoli della prossima legge di bilancio che sarà di 37 miliardi. Sul tema di taglio delle imposte nel 2019 ci sarà …