Flat tax | partite Iva e fatture elettroniche | i commercialisti ragionano sulle emergenze

Via libera parlamentare al Def - dal governo conferma su reddito - Flat tax e quota 100. Ma slittano a aprile? : Ok anche al rinvio dell pareggio di bilancio. Opposizioni all'attacco. Brunetta, FI,: ' governo di irresponsabili, chi volete imbrogliare, dove sono i 50 mld di investimento?' -

Quota 100 da gennaio con finestre Flat tax estesa anche per le Pmi : Via libera del Senato a maggioranza assoluta alla risoluzione di maggioranza che autorizza il rinvio del pareggio di bilancio, cosi' come previsto dal governo con la nota di aggiornamento al Def. I voti favorevoli sono stati 165, i no sono stati 107, gli astenuti 5 Segui su affaritaliani.it