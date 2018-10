Fiumicino | omicidio Tanina | il personal trainer confessa Ultime notizie | clamorosa

Fiumicino - il personal trainer confessa l'omicidio di Maria : Si è costituito Andrea De Filippis, il personal trainer di Maria Tanina Momilia, la 39enne uccisa a Fiumicino. L'uomo si è recato dai carabinieri in compagnia del suo avvocato per confessare l'...

Fiumicino - l'omicidio di Maria - il personal trainer accusato : 'Non avrei mai potuto farle del male' : 'Non sono il mostro che i giornali descrivono. Tanina era una mia allieva come tante altre, avevamo un ottimo rapporto e mai avrei potuto farle del male'. Si difende così Andrea De Filippis, il 56enne ...

Delitto di Fiumicino - avviso per omicidio al personal trainer di Maria : C'è un nome iscritto nel registro degli indagati per la morte di Maria Tanina Momilia , la 39enne di Fiumicino il cui corpo è stato trovato privo di vita in fosso di via Castagnevizza. Il nome sarebbe ...

Maria Momilia - trovata morta a Fiumicino : si indaga per omicidio/ Ultime notizie : ferite su volto e nuca : Fiumicino, trovato cadavere vicino foce del Tevere: è di Maria Tanina Momilla, scomparsa ieri. Indagini in corso per scoprire cosa è successo alla giovane mamma(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:50:00 GMT)

Maria - scomparsa a Fiumicino e trovata morta : ferite su volto e nuca - indagini per omicidio : omicidio: è questa la pista privilegiata per la morte di Maria Tanina Momilia, il cui cadavere è stato trovato in un fosso a Fiumicino all'altezza di via Castagnevizza. Sul volto e...

Maria Tanina Momilia scomparsa da Fiumicino trovata morta in un canale. Si indaga per omicidio : Si indaga per omicidio per la morte di Maria Tanina Momilia, la donna di 39 anni scomparsa ieri e trovata morta stamattina in un canale a Fiumicino, vicino a Roma. Del caso di occupano i carabinieri....

