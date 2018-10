Fiumicino | donna uccisa e gettata in un fosso | confessa il maestro di karate

Blastingnews

: Donna trovata morta a Fiumicino, il personal trainer confessa l’omicidio - fattoquotidiano : Donna trovata morta a Fiumicino, il personal trainer confessa l’omicidio - SkyTG24 : Donna trovata morta a Fiumicino, il personal trainer confessa - MediasetTgcom24 : Donna trovata morta a Fiumicino, confessa il personal trainer #fiumicino -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) "Mi sono permesso di pulire la palestra": un messaggio anomalo che al proprietario della 'Ads Ginnastica' diera risultato sospetto ed è valso come un'informale confessione, ancor prima di quella ufficiale davanti agli inquirenti. A inviarlo era stato la scorsa domenica Andrea De Filippis, 56 anni, ex poliziotto,die istruttore di difesa personale, che fino a ieri proclamava a gran voce la sua innocenza. Ma oggi alle 13 tutto è cambiato: si è presentato alla caserma dei carabinieri di, accompagnato dal suo avvocato, per costituirsi: hato di aver ucciso proprio nella struttura sportiva la sua allieva, Maria Tanina Momilia, 39 anni, con la quale aveva una relazione clandestina. Dopo il delitto aveva cercato di eliminare le tracce di sangue rimaste sul tatami per poi gettare ladi 39 anni, madre di due figli, in una Isola Sacra. Il ...