Fiumicino | donna uccisa e gettata in un fosso | confessa il maestro di karate

Donna trovata morta in un canale a Fiumicino - il personal trainer confessa : 'L'ho uccisa - non voleva che la lasciassi' : Andrea De Filippis , il personal trainer sospettato di aver ucciso Maria Tanina Momilia trovata morta a Fiumicino , ha confessato il delitto. L'uomo si è presentato in caserma dai carabinieri ...

Donna trovata morta a Fiumicino - si stringe il cerchio attorno all'assassino : Si stringe il cerchio attorno all'assassino di Maria Tanina Momilia, la commessa 39enne uccisa e gettata in un canale vicino alla foce del Tevere a Fiumicino. I carabinieri tra lunedì e martedì hanno ...

Fiumicino - la fine di Maria : uccisa e gettata nel canale. Il giallo della lite con una donna : Il cranio fracassato e il corpo pieno di lividi. Così è stata gettata in un canale di scolo ai lati di una strada periferica di Fiumicino, alle porte di Roma, Maria Tanina Momilia,...

Maria Tonina Momilia - donna di 39 anni trovata morta in un fosso a Fiumicino : il marito aveva denunciato la scomparsa : La denuncia della scomparsa era stata fatta domenica 7 ottobre dal marito, oggi il suo copro è stato trovato senza vita in un fosso a Fiumicino. Di Maria Tonina Momilia, 39 anni e madre di due figli, non si avevano notizie da più di 24 ore. L’ipotesi è di omicidio: dalle prime rivelazioni fatte sul cadavere è stata individuata una ferita all’altezza della nuca. Sulla vicenda indagano i carabinieri che dovranno ricostruire gli ultimi ...

